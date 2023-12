La drástica decisión de Carmen Otte Alba con el vestido de novia de su boda con Juan Ortega

Ha pasado una semana, pero eso no impide que se deje de hablar de ellos. El torero Juan Ortega y la cardióloga Carmen Otte Alba son protagonistas de una historia que, en esta ocasión, no pudo tener final feliz y que ha saltado a todos los medios de comunicación.

La pareja andaluza se hubiera dado el 'sí, quiero' el pasado sábado 2 de diciembre, si el novio no hubiese llamado a su prometida a minutos de la ceremonia para cancelarlo todo.

Como si se tratara de una trama de novela negra, a medida que pasan los días se reconstruyen los detalles de la historia de la ya expareja, con el objetivo de tratar de entender qué llevó al diestro a tomar esa decisión y cómo se encuentra después de todo la jerezana, que en medio de los arreglos para acercarse al altar y contraer matrimonio con su novio sevillano desde hace 10 años, vio cómo sus planes se desvanecieron en cuestión de segundos y una sola llamada.

Qué hizo Carmen Otte Alba tras recibir la llamada de Juan Ortega

Ortega hizo tres llamadas esa mañana que definieron un nuevo destino en su futuro inmediato. La primera, a su amigo cura de confianza, Josep María Quintana, que le recomendó que, si no estaba seguro, no diera el paso. La segunda fue para informar de su reciente decisión a su prometida y, la tercera, para avisar a sus padres de que no había boda.

La segunda y más importante fue dirigida a la principal implicada (además de los 500 invitados que estaban esperando en la puerta de la Iglesia de Santiago, en Jerez de la Frontera), una conversación que llegaba, según las informaciones, tras varios avisos de las dudas del torero respecto a la ceremonia.

Las nuevas filtraciones de cómo ocurrió todo aseguran que, tras el revés, la médica jerezana tiró el vestido de novia por la ventana, uno de los elementos más caros de una boda y también que generan más expectación. Una decisión fruto de la incredulidad y el enfado.

Por su parte, este fin de semana se ha hecho público el arrepentimiento del sevillano, cuyo modus operandi supuso toda una humillación para la novia: "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", ha asegurado el círculo cercano del torero a Vanitatis en exclusiva.

Otra de las decisiones que ha tomado el diestro tiene que ver con el aspecto económico. Ortega asegura que se hará cargo de los 70.000 euros que ya se habían abonado para los gastos del convite, una cifra que asumirá en su totalidad, aunque no sabemos si en esos gastos está incluido el vestido de Otte.

