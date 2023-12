Juan Ortega reconoce a su círculo cercano que no debió plantar en el altar a Carmen Otte: "No lo he hecho bien"

La historia deJuan Ortega y Carmen Ottesigue destapando detalles de la polémica espantada del torero en el día de su boda.

Ortega y Otte tenían programada su boda para el sábado 2 de diciembre en Jerez de la Frontera, pero en el último momento él decidió que no se casaba, aunque parece que no tenía tan claro que quisiera hacerlo desde hace un tiempo.

"Me llamó minutos antes para decirme que no se casaba. No le di ninguna recomendación, sino que me avisó que no se iba a casar", dice uno de los mensajes a los que ha tenido acceso Y ahora Sonsoles por parte del cura que iba a oficiar la boda.

Y es que el diestro habría llamado a su sacerdote, Josep María Quintana, para informarle de que el enlace no iba a llevarse a cabo. Tras 10 años de relación y tres de convivencia, una hora antes de la boda dijo "no".

Con 500 invitados en su camino a la Iglesia de Santiago y la novia terminando de prepararse en la peluquería para su gran día, el torero se echó para atrás, cogió su coche y puso rumbo a Sevilla, dejando una estampa de telenovelas con muchas incógnitas sin resolver.

Ahora, parece que Ortega no está orgulloso de como canceló la boda, que fue toda una humillación para la novia: "No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán", ha asegurado el círculo cercano del torero a Vanitatis en exclusiva.

En estos días son muchas las opciones que se han barajado y rumoreado, entre ellas una posible infidelidad, viajes secretos y llamadas misteriosas.

Mientras se resuelve el entuerto, han puesto tierra de por medio: Carmen se ha refugiado en Rota, Cádiz, con una amiga, y Juan en un pueblo de Guadalajara, a la espera también de que se calmen las aguas mediáticas.

Por el momento seguimos enganchados a esta telenovela en la vida real para ver en qué desemboca.