¿A qué juega Gerard Piqué? El misterioso caso de sus selfies diarios

Gerard Piqué está revolucionando a sus seguidores de Instagram con sus enigmáticas publicaciones desde hace dos semanas. Cada día publica un selfie poniendo prácticamente la misma cara: con semblante serio y las cejas ligeramente levantadas.

Por si esto no fuese suficiente, Piqué acompaña sus fotos con palabras o frases cortas para describir la imagen (o lo que no vemos de ella) pero sin —aparentemente— conexión entre sí.

El primero de todos los selfies, publicado el 13 de julio, iba acompañado de la palabra 'Younger' (joven). Algo que de primeras no sorprendió, ya que el futbolista aparecía afeitado después de mucho tiempo, por lo que parecía que era una simple publicación para mostrar cómo parece más joven sin la barba.

Pero todos los otros selfies que le han seguido, con textos como 'Night out' (noche fuera), 'workout done' (entreno acabado), 'lunch time' (hora de comer), 'Boomer' o 'Summer' (verano), han hecho que sus fans no entiendan qué trama con esta serie de imágenes.

Tan solo su último selfie es algo distinto, ya que es en el único que aparecen más personas: su compañeros de equipo Jordi Alba, Sergi Roberto y Riqui Puig.

Shakira, la única que parece conocer el motivo

Todas las publicaciones de Gerard están repletas de comentarios en los que tanto seguidores, compañeros de profesión u otras caras conocidas, le preguntan qué se trae entre manos.

Pero parece que hay una persona que sí que conoce el secreto de los selfies, y no podía ser otra que Shakira. Hace unos días, la artista publicó un selfie con una expresión similar a la que utiliza su chico para sus publicaciones junto a la palabra 'Ditto' (ídem en italiano), mencionándolo para que quedase clara la conexión.

Por el momento, el defensa continúa manteniéndose hermético y todavía tendremos que esperar para averiguar si forma parte de una estrategia para anunciarnos algo, de una campaña publicitaria o simplemente de un troleo de los suyos.