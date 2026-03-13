Un juez desestima la demanda contra Bad Bunny por usar un sample en 'Enséñame a bailar'

El álbum Un Verano Sin Ti es probablemente uno de los más icónicos del puertorriqueño, conteniendo grandes temas como Tarot, Callaita o Yo no soy celoso.

Sin embargo, Enséñame a bailar ha sido uno de los temas que ha llamado más la atención últimamente, y no por su calidad, sino porque fue acusado de utilizar un sample no autorizado de un artista nigeriano.

Este problema inició en la primavera de 2025, cuando el artista Dera, conocido como Joeboy, le acusó de estar usando ilegalmente su canción Empty My Pocket para la creación de Enséñame a bailar.

Sin embargo, esta misma semana un juez federal ha desestimado el caso porque el artista no continuó con los procesos necesarios de la demanda, según recoge Billboard.

Actualmente, el tema no se encuentra en algunas plataformas, pero sí que puede escucharse en algunas.

¿Qué ha ocurrido exactamente?

Tanto Dera como su sello discográfico presentaron la demanda en mayo al percibir que su tema "permea toda la canción" y, durante el proceso, acusaron a Bad Bunny de no mostrarse colaborativo por resolver este conflicto.

"No es muy común que un artista musical del calibre y la sofisticación de Bad Bunny utilice música de otra persona sin permiso, y luego ignore los esfuerzos de esa persona para resolver el problema", expresaron sus abogados.

Sin embargo, estos mismos abogados decidieron abandonar el caso en enero, debido a "desacuerdos respecto a la estrategia legal". Por lo tanto, al quedarse sin abogados, los demandantes perdieron el rumbo.

En el mes de febrero, el sello discográfico fue sacado del caso al no cumplir ciertos plazos y ahora Dera ha sufrido el mismo sentido.

"El tribunal ha tomado conocimiento de que Godfrey, procediendo sin abogados, no ha procesado diligentemente este caso", comunicaba el juez en febrero. "De hecho, desde que el tribunal relevó al antiguo abogado de Godfrey (nombre real de Dera), no ha presentado ningún documento ni se ha presentado de otra manera en este caso".