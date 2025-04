¿Quién es Melani García? Conoce a la concursante de 'Tu cara me suena' y su momento viral en Eurovisión Junior

"Su voz es de otro planeta, su aura es el de un ángel y sus actuaciones os van a explotar la cabeza". Así anunciaba el perfil oficial de Instagram de Tu cara me suena que Melani García es una de las concursantes de esta nueva edición. Su participación además hará historia en el talent presentado por Manel Fuentes porque con solo 17 años —cumplirá los 18, la mayoría de edad, en junio— es la concursante más joven que saldrá del ascensor transformador.

A pesar de su corta edad, Melani García tiene ya una trayectoria como cantante. Se dio a conocer enLa Voz Kids en 2018, donde hizo las delicias del público cantando en estilo lírico. Concursó en el equipo de Melendi, cautivó al público y se proclamó flamante ganadora de la cuarta edición del concurso interpretando en la final el aria Nessun dorma de la ópera Turandot de Puccini.

Para la pequeña valenciana, su aventura en los escenarios no había hecho más que empezar porque al año siguiente fue seleccionada para representar a España en Eurovisión Junior. Ella fue la primera candidata tras 13 años de ausencia de nuestro país en el festival europeo para los jóvenes talentos y el tema con el que se subió al escenario fue Marte, una canción de temática ecológica que mezclaba pop y lírica, género que domina a la perfección.

Su entrevista viral tras Eurovisión Junior

Melani no ganó el festival, quedó en un tercer puesto que supo a poco a los eurofans, pues brilló sobre el escenario y dejó boquiabierto al público con su voz. Por delante de ella quedaron los representantes de Kazajistán y Polonia, el país anfitrión, que ganó el concurso.

La pequeña se mostraba eufórica con esa tercera posición —"No me lo puedo creer"— y, tras finalizar el certamen, protagonizó un momento viral con su espontaneidad y su felicidad contagiosa durante una entrevista. "Yo lo voy a celebrar con un helado porque claro, durante estas semanas no podía tomar cosas frías por la voz, tenía que cuidarme, y ahora que ya he cantado estoy hasta afónica de tanto que he gritado. ¡Así que un helado, yuuuuujuuu, y superfiesta!", gritaba al micrófono.

Canta, baila, recita, interpreta, escribe...

Melani tenía 13 años cuando pisó el escenario de Eurovisión y todo un mundo artístico por experimentar. Así que además de continuar sus estudios —ya se ha graduado de ESO y tiene el C2 de inglés—, siguió formándose en música —toca el piano y el violín—, canto y danza. A lo largo de estos años ha sacado tres canciones: Huellas, en 2022, en la que contó con la colaboración de Ruth Lorenzo; Be Free, en 2023; y Mi Voz, en 2024. También ha participado en musicales y ha ganado su primer concurso de ópera.

Sin embargo, su inquietud le ha llevado a explorar otros campos. En 2020, la valenciana sorprendió con el lanzamiento de su primer libro, Melani y la llave de los ajolotes, una historia de aventuras para concienciar sobre el cambio climático. Y pronto la veremos debutar como actriz, en la película Los Muertimer, una cinta de terror y humor protagonizada por Víctor Clavijo, Alexandra Ximénez, Fele Martínez y Belén Rueda, que se estrenará este verano.

Además, de la mano de Eurovisión ha probado suerte como presentadora. El pasado año condujo la galas PreParty celebrada en Madrid —en la que también actuó— y en noviembre fue junto a Ruth Lorenzo y Marc Clotet maestra de ceremonias de la gala de Eurovisión Junior, cinco años después de haber representado a España en este festival.