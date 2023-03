¿Qué le pasó a Laura Pausini cuando presentó Eurovisión 2022? El problema de salud de la cantante

Laura Pausini fue una de las grandes protagonistas de la pasada edición de Eurovisión. La cantante, uno de las grandes figuras de la música italiana, se unió a Mika y Alessandro Cattelan para conducir el último Festival europeo de la canción, que se celebró en Turín tras la victoria del glam rock de Maneskin en 2021.

Chanel consiguió el tercer puesto en la Gran Final con su Slomo, una auténtica hazaña que supuso el mejor puesto para España en los últimos 27 años. Blanca Paloma le coge el relevo este año con EAEA, la nana flamenca y vanguardista con la que busca poner a Europa a bailar por bulerías.

Laura Pausini, ausente de la gala durante 20 minutos

La fina de Eurovisión 2022 se desarrolló sin ningún tipo de incidente hasta que llegaron las votaciones. Mika y Alessandro Cattelan fueron los encargados de repartir los puntos ya que Laura Pausini tuvo que ausentarse del escenario durante aproximadamente 20 minutos. Su ausencia en un momento tan importante despertó la preocupación del público y la italiana se encargó de aclararlo pocos días después.

"Quería tranquilizaros y deciros que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y les agradezco mucho por la ayuda inmediata", escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

El estrés del evento y la intensa rutina de trabajo a la que había estado sometida le pasaron factura, pero la cantante fue capaz de recomponerse para despedir la ceremonia y celebrar la victoria de Ucrania. "Los últimos seis meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés... Pero estoy feliz de haber cerrado la noche junto a mis queridos compañeros de viaje y haber podido anunciar con ellos a los ganadores, la maravillosa Ucrania", aclaró.

Laura Pausini, fan de Chanel

La organización de Eurovisión prohíbe expresamente a todos los que formen parte de su organización que se posicionen de cara a la competición musical. Así, Pausini no pudo reconocer su admiración por Chanel, pero los vídeos de su actitud tras las cámaras desmotaron que la italiana era "chanelista".

La artista fue captada en varias ocasiones —tanto en la final como en las dos Semifinales— dándolo todo al ritmo de Slomo. Las redes sociales fueron testigo de la admiración de Pausini por la representante española, a la que dedicó unas palabras antes de desvelar el nombre del ganador del festival.

"España ha jugado algo precioso. Una canción muy fuerte, energética, es increíble. ¡Felicidades, España! ¡Muy bien, España!", dijo.

Por qué Laura Pausini no representó a Italia el año que ganó San Remo

Este pasado mes de febrero se cumplieron 30 años de la victoria de Laura Pausini en San Remo con la canción La Solitudine (La Soledad).

Era el año 1993 y su carrera acababa de despegar. Sin embargo, haber ganado el festival de la canción italiana no le dio el billete para participar en Eurovisión, ya que en Italia no es obligatorio que el ganador represente a su país en Europa. No es una preselección eurovisiva aunque muchos ganadores de esta cita musical hayan terminado como candidatos de Italia.

Aquel año fue Enrico Ruggeri el elegido por votación interna para representar a Italia en el Festival. Cantó Sole D’Europa en el condado de Cork (Irlanda). Quedó en el puesto número 12. El año siguiente, en 1994, Italia declinó la invitación para participar en Eurovisión y estuvo ausente del festival durante los siguientes 13 años.

"Yo no sabía qué era hasta que viajé a España y me hablaron del certamen por primera vez. Lo busqué en YouTube y aprendí todo", contó la artista en una entrevista con Mundo Deportivo. "Siempre me he preguntado por qué cuando gané San Remo Italia no participaba. Hubiese sido fantástico para mi", dijo.