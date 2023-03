Los inicios de Laura Pausini en la música: cómo empezó la carrera que cumple 30 años

La música italiana lleva sin duda el sello de Laura Pausini. La artista de Rávena se ha convertido en un icono, al igual que también lo fue Raffaella Carrà, y después de una gloriosa carrera de 30 años ha querido celebrarlo dando tres conciertos en 24 horas en Nueva York, Madrid y Milán.

A lo largo de su trayectoria, algunos de sus temas como En cambio no, La soledad, Se fue o Amores extraños, han traspasado fronteras y han triunfado por todo el mundo.

Pausini supo de joven que quería cantar, aunque no tenía claro que quisiera dedicarse a la música. Recibió mucho apoyo de su padre, el también músico Fabrizio Pausini, quien le transmitió todo lo que sabía de este mundillo y le ayudó a dar sus primeros pasos.

Su primera actuación con solo ocho años

Cantaba en el coro de la iglesia y con solo ocho años acompañó a su padre a un piano bar en el que él trabajaba. Su primer trabajo fue interpretar la canción Dolce Remi, la intro de unos dibujos animados, mientras él tocaba, lo que encantó a los asistentes. Padre e hija se recorrieron entonces los principales piano bares de la costa del mar Adriático y ella pudo darse a conocer.

"Ezio Neri, el dueño del restaurante Napoleone, fue mi primer empleador. Tenía solo ocho años cuando canté mi primera canción, junto a mi papá, en su famoso restaurante. Y, luego, a los 12 años, comencé a cantar todos los sábados y los domingos porque Neri me pidió que no me perdiera", escribió la artista en sus redes en 2015.

La italiana compaginaba sus estudios y sus actuaciones con la composición. Con 13 años y ayudada por su padre, lanzó su primer disco I sogni de Laura, un álbum formado por 13 canciones. Sin embargo, al ser menor de edad es propiedad legal de su padre. Ella misma ha revelado en varias ocasiones que no lo considera su primer disco oficial.

Su llegada a la fama gracias al San Remo

Durante mucho tiempo, Laura intentó triunfar presentándose a varios concursos musicales, aunque sin resultado. Con 17 años, se inscribió en un certamen en la localidad de Castrocaro y quedó la última cantando New York, New York de Liza Minnelli.

No se desanimó y en 1993 se presentó a San Remo, el concurso que elige al representante de Italia en Eurovisión. Ella lo hizo con el tema La solitudine y ganó.

Desde ese día se convirtió en una estrella y en algunas entrevistas se ha referido a cómo la fama le vino de golpe: "Canté el viernes y el sábado era la persona más famosa de Italia. Muchísimos cantantes me felicitaron, como Eros Ramazzotti. Todo era muy raro", reconoció.

Sus primeros discos y premios

Su primer disco oficial, Laura Pausini, se lanzó en 1993 e incluyó el tema con el que había ganado en San Remo. Un año después estrenó el álbum Laura y el primer disco en español, Laura Pausini. Este fue todo un éxito en nuestro país y se encuentra entre los 10 álbumes más vendidos en la historia de España.

En 2006 ganó su primer Latin Grammy con el disco Escucha y un año antes conquistó EEUU y se hizo con un Grammy por el mismo proyecto.

Desde sus inicios, Laura Pausini ha logrado tener claro cuál iba a ser su proyecto en la música y con mucho esfuerzo y trabajo lo ha logrado. No obstante, también hay que destacar la figura de su padre, que la acompañó en sus primeros pasos.