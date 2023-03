La familia de Laura Pausini: su pareja Paolo Carta, su hija Paola y el padre que determinó su carrera

Laura Pausini es una de las cantantes italianas más conocidas a nivel internacional. Su larga trayectoria, en la que lleva 30 años dedicándose a la música, es una prueba de ello.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 75 millones de discos y ha ganado numerosos premios internacionales, entre los que se encuentran cuatro Grammy Latinos, tres World Music Awards, un Premio Satellite, cuatro premios en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y cuatro Premios Lo Nuestro.

Su padre, la persona que determinó su carrera

La persona clave en la vida de Laura Pausini que hizo que se convirtiese en una estrella de la música fue su propio padre, Fabrizio Pausini. Laura empezó a tocar desde pequeña en piano-bares acompañada de su padre.

Con tan solo ocho años, ya pidió un micrófono y compuso su primera canción Lasciami dormire. A los 13 años grabó su primer álbum llamado I sogni di Laura, siempre con la ayuda incondicional de su padre. Y con 14 hizo su primera actuación sola en un piano bar.

Sin embargo, Laura siempre supo que su pasión era cantar pero que no quería ser cantante. Su padre Fabrizio, consciente del talento de su hija, la grabó cantando New York, New York de Liza Minnelli en un casete cuando tenía 17 años y lo presentó a un concurso de talentos de la localidad italiana de Castrocaro.

A pesar de quedar la última en el certamen, el mánager Marco Marati se fijó en ella tras la actuación y la llevó a inscribirse al Festival de la canción de San Remo. La artista ganó el certamen en 1993 con el tema La solitudine (La soledad) y en unas horas se convirtió en una de las personas más famosas de Italia.

Alfredo Cerruti, su relación más tormentosa

En 1995, cuando tenía 21 años, Laura se fue de casa de sus padres para mudarse a Milán con su novio de aquella época, el representante y productor Alfredo Cerruti, con quien empezó en 1992. 10 años después, en 2002, Pausini finalizó esa tormentosa relación tras una infidelidad por parte de él.

Sufrió tanta dependencia de Cerruti que tras la ruptura tuvo que pedir ayuda psicológica. "He tenido que ir al psicólogo, unos dos meses. Necesitaba que alguien me ayudara porque no era capaz de hacer nada sola. Pensaba que mi vida había acabado. Desde ese momento he perdido un poco de mi dulzura", explicó en una entrevista para El Confidencial.

Paolo Carta, el amor de su vida

Al finalizar una relación con el productor Gabriele Parisi, que se prolongó entre 2002 y 2005, econoció al guitarrista y director musical Paolo Carta, su actual pareja.

Su relación tardó en afianzarse ya que Carta es divorciado con tres hijos y los valores tradicionales de la cantante chocaban con sus sentimientos.

"Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó a la revista Io Dona. Finalmente, su amor venció y formalizaron una relación que continúa a día de hoy, 18 años después de haberse cruzado el uno en la vida del otro.

Uno de los sueños de Laura Pausini era ser madre. Así que a pesar de que Paolo ya tenía tres hijas, el guitarrista y la cantante estuvieron intentando tener un hijo durante cinco años, algo que frustró a la cantante. "Mi trabajo es mi sueño, pero a veces lo culpo. Pensé en adoptar, pero era un proceso muy largo. Llegó un momento en el que casi enfermo solo de pensar en ello", explicó en la entrevista con El Confidencial.

La pareja inició los procesos de adopción pero en 2012 Laura Pausini anunció que estaba embarazada de Paolo, llegando al mundo su hija Paola el 8 de febrero de 2013.

"Paolo y yo estamos muy felices de anunciar el nacimiento de nuestra pequeña. Paola, su nombre, es una combinación de nuestros nombres y el símbolo de nuestro amor", anunció la italiana en redes sociales.

Paola, la hija de Laura Pausini que quiere ser artista

Aunque las redes sociales de Laura Pausini están principalmente dedicadas a su profesión, también comparte bonitos momentos familiares, en los que presume de su hija Paola, de 10 años.

En 2022, posó con ella y con su pareja en la presentación de su película documental Laura Pausini - Un placer conocerte, en los Cines Capitol de la Gran Vía madrileña.

Durante su visita a Madrid pasó por el plató de El Hormiguero donde, además de presentar la cinta, también habló de la pequeña: "Justo ayer me dijo que quiere ser actriz o profesora de gimnasia artística. Todo lo que es artístico a ella le encanta, la actuación, la música..."

"Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía. Para mí ha llegado a la meta, la fantasía y la curiosidad nos hace vivir una vida diferente y estoy muy contenta de que ella sea así", explicó.