Qué significa el mensaje de la camiseta viral de Rosalía en Nueva York

Había dudas al respecto, pero parece que finalmente Rosalía acudirá a la MET Gala este año.

Aunque no hay confirmación oficial, ya que la lista de invitados al evento es uno de los secretos mejor guardados hasta minutos antes de la celebración, la cantante ha sido vista en Nueva York este fin de semana. Está alojada en The Carlyle Hotel, un alojamiento de cinco estrellas en el corazón de Manhattan. Allí se preparará para la gran cita como embajadora de Dior.

Así, la expectación por ver de cerca a las celebrities provoca que estos días las inmediaciones del Metropolitan Museum de Nueva York se colapse de curiosos y paparazzis.

Y en una de sus salidas del hotel, la artista catalana ha causado furor en redes con su look, formado por una gigantesca falda globo color marfil, una camiseta blanca con mensaje y unas botas de fútbol modelo Furon Destroy AG V7 de la marca New Balace.

"Protégeme de lo que me gusta"

Aunque la camiseta es básica, la frase que tiene serigrafiada se ha hecho viral en redes sociales.

"Protégeme de lo que me gusta(Protect Me From That I Want)" es el título de una canción de Placebo del año 2003 que habla de la decepción, la desilusión y la búsqueda constante de nuevas relaciones amorosas después de varios fracasos. El estribillo se alza como una súplica desesperada para ser salvados de nuestros propios deseos, como el placer inmediato o