Por qué Taylor Swift no ha ido a los MTV EMAs 2024: el motivo de su ausencia

Se ha coronado como una de las estrellas de la noche. Taylor Swift se ha vuelto imbatible en los MTV EMA's 2024 llevándose hasta 4 premios. La intérprete de Blank Space se ha llevado los galardones a la Mejor Artista, Mejor actuación en directo, Mejor vídeo (por Fortnight) y Mejor artista estadounidense.

Sin embargo, a pesar de ser la gran triunfadora de la noche, lo cierto es que la gala ha estado marcada por su ausencia. Pero, ¿por qué Taylor Swift no ha acudido a Manchester?

Taylor Swift: la razón detrás de su ausencia en los MTV EMA's

Cabe señalar que Taylor sigue inmersa en su The Eras Tour, que continúa con sus próximos directos en Toronto a partir del 14 de noviembre, en mitad de una gira con la que pondrá punto y final el próximo 8 de diciembre. En este caso, es cierto que la logística no juega a favor para acudir a la gala celebrada en el Reino Unido.

Sin embargo, hay otra razón mayor de peso por la que Taylor habría declinado asistir. Tal y como detallan medios como Daily Mail, la cantante de Cruel Summer ha optado por acudir al partido de su pareja Travis Kelce, jugador del Kansas City Chiefs, quien jugaba contra los Denver Broncos.

No cabe la menor duda de que Swift se ha volcado con su pareja en su último cometido profesional. Precisamente, las redes se han hecho eco de cada gesto de la cantante, desde su entrada al Estadio Arrowhead o sus gestos con los que la cantante ha mostrado su apoyo al jugador desde la grada.

El discurso de Taylor Swift en los MTV EMA's

Los asistentes del Co-Op Live se tuvieron que conformar con un vídeo en el que Taylor Swift mostró sus emociones al recibir estos galardones."Estoy muy triste de no poder estar con vosotros esta noche, pero gracias por estos increíbles premios. El hecho de que me hayáis honrado la gira y todo lo que ha pasado con el disco este año" ha confesado la artista de Shake It Off durante su discurso.

"Tengo que dar las gracias a Post Malone por ser la estrella más increíble, el vídeo de Fortnight y a Rodrigo Prieto, mi increíble director de fotografía. Los fans que estáis votando, sois la razón por la que todo ocurra y lo sé cada día, estoy agradecida. Es increíble, tuve el mejor tour en Europa este verano..." ha añadido la cantante.