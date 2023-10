¿Por qué no tuvieron hijos Christian Gálvez y Almudena Cid?

La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez revolucionó España porque se trataba de una de las parejas más queridas y consolidadas. Tras 11 años de matrimonio y 15 de relación, el presentador y la exgimnasta se dijeron 'adiós' y poco después -cuatro meses- él rehízo su vida junto a su compañera de televisión Patricia Pardo.

Hace dos meses, anunciaron que llevaban un año casados y esperaban a su primer hijo, lo que supuso una avalancha de comentarios de apoyo hacia ellos. A día de hoy, la pareja tiene ya dos niñas del primer matrimonio de Patricia: Aurora y Sofía, de siete y cuatro años respectivamente.

La presión mediática y social a la que estuvo sometida Almudena tras el divorcio con Christian fue brutal y su propia madre salió en su defensa explicando que el comunicador no era tan inocente como parecía y llegó a calificarlo de mentiroso en varias ocasiones. No niega que estuvo muy satisfecha con que su hija se separara de él.

Christian Gálvez y Almudena Cid

Quizá sí o quizá no, se ha rumoreado mucho que uno de los motivos por el que él la dejó fue precisamente por no tener hijos. Y ahora viene la pregunta, ¿Por qué no los tuvieron?

Por qué Almudena Cid y Christian Gálvez no tuvieron hijos

La razón principal es que Almudena no se veía preparada para ser madre. Para ella, la maternidad no era tan fantástica como muchos creían y le agobiaba que su pareja no dejara de hablar en público y en privado de su deseo de ser padre.

Habló de ello en una entrevista en 2018 -todavía seguían juntos- y reveló que estaba pasado "una época muy difícil" con dicho tema porque Christian se pronunciaba sobre la paternidad en televisión y "se le olvidaba que lo veían millones de personas".

"Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", detalló.

Y ella se sentía de forma opuesta porque no quería ni ver en pintura el tema de la maternidad y cada vez que le sacaban este tema le daba inseguridad porque se veía "obligada" a quedarse embarazada.

"Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo", añadió. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal".

Christian Gálvez y Almudena Cid se separan

No tener hijos fue mellando la relación hasta que el comunicador se dio cuenta que buscaba otro futuro y pidió el divorcio. Han pasado varios años desde la separación y Almudena ha logrado pasar página e incluso ya se ve lista para ser mamá.

No descarto la maternidad. Es algo he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, siempre que llegue el momento y la persona", dijo recientemente.

La historia de amor de Christian Gálvez y Almudena Cid

El gran amor de Almudena siempre fue Christian Gálvez, con quien estuvo más de 10 años.

Lo suyo fue un auténtico flechazo y así lo contó la exgimnasta en una entrevista con Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya. Almudena acudía como invitada a Pasapalabra, el programa que presenta Gálvez, y su amor floreció entre rosco y rosco.

"Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna", contó. "Baja ya la pierna, que me estás poniendo to loco", recuerda que le dijo Christian, admirado por sus movimientos.

La pareja se casó rodeada de amigos y familiares en agosto de 2010, en una boda civil celebrada en la finca Los Ángeles, en Torrelodones (Madrid).

Sin embargo, a finales de 2021 la pareja puso fin a su matrimonio y se divorciaron. En una entrevista con El País, la vasca habló sobre cómo se preparaba el papel para una obra de teatro y cómo había empatizado mucho con ella.

"Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta", explicó

"Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", aclaró.

Así, la gimnasta destacó que, tras tantos años de relación y mucho amor dado, parecía que había llegado el momento de poner rumbos distintos en sus vidas y quiso dedicarse tiempo a sí misma. Por esto mismo, sentía como si hubiera renacido y reiteraba que el dolor le ha servido para ver "a veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor".

Han pasado varios años desde el divorcio y ambos han logrado superarlo.