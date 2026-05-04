Quevedo y Jay Wheeler envuelven en halagos a Aitana: "Es muy humilde"

Los artistas Quevedo y Jay Wheeler se han unido en streaming para hablar de sus proyectos y del panorama musical.

Y es que el canario acaba de lanzar su disco El baifo, un proyecto dedicado a sus raíces y con colaboraciones de lo más aplaudidas. y junto al puertorriqueño ha adelantado que "muy pronto" lanzará fechas de su nueva gira.

Pero Quevedo y Jay no solo han hablado del recién estreno del artista, sino también de una artista que ha colaborado con ambos: Aitana. Un tema que ha salido a colación por el comentario de un espectador.

La catalana colabora con el canario en Gran vía, y con el puertorriqueño en DUELE UN MONTÓN DESPEDIRME DE TI, una de las canciones del disco de la artista Cuarto azul. Y precisamente este último featuring lo ha ensalzado Quevedo: "Me parece un palo, me parece muy buen tema".

"A mí me encanta", ha dicho Wheeler, que ha alabado el disco en general. Y ha contado cómo se dio esta colaboración: "Tiene como 30 millones, es una locura. Ella es muy dura, muy buena. Ella me llamó casi llorando y yo en mi cabeza pensando que era Aitana, una de las artistas más grandes de allá, me estaba llamado a mí como fan".

"Aitana en España es muy dura", ha expresado Quevedo, quien también ha expresado que la catalana "es muy humilde".