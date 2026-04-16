Aitana niega los rumores de crisis con Plex: "Nunca he sido tan feliz"

No es la primera vez que Aitana se pronuncia sobre las especulaciones en prensa sobre su vida privada. Lo hizo a principios de 2025, cuando pidió que no fueran a grabar a su casa porque le generaba "miedo e inseguridad". También lo hizo en su serie documental Aitana: Metamorfosis, donde aparece riéndose de algunos titulares.

Ahora, la catalana ha vuelto a poner una línea roja ante los rumores de una posible crisis con Plex, el influencer de 23 años con el que mantiene una relación desde el año pasado. "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras", ha escrito en X (antes Twitter), donde reúne 878 mil seguidores.

"Nunca me he sentido tan llena de amor"

Así, la cantante ha confirmado que su relación con Plex va perfectamente: "Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", ha añadido.

La historia de amor entre Aitana y Plex

El romance de Aitana y Plex empezó a fraguarse a principios de 2025. Durante una entrevista con GQ España, Plex explicó que "todo parecía una película" durante sus primeros encuentros. Así, su primera cita habría sido en Japón, la segunda en República Dominicana y la tercera en Nueva York. "Lo llevamos de una forma privada y para mí fue, sin duda, lo más bonito del viaje", dijo, a pesar de que hicieron público su encuentro en Japón en marzo con un vídeo.

Aitana y Plex | Instagram: @aitana

A finales de 2025, Aitana y Plex hicieron público su amor con más sinceridad que nunca. A principios de noviembre, la artista confirmó en una entrevista que estaba enamorada "de verdad", mientras el youtuber aseguró ante los micrófonos de la prensa que Aitana es "la mujer de su vida". Además, ambos se dedicaron mutuamente un premio.