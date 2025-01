Quevedo sueña con una colaboración con Rosalía y desvela quién es su gran amiga en la música

Quevedo, uno de los nombres más destacados en la música en español en los últimos años, se ha convertido en un referente del género urbano gracias a su autenticidad, talento y letras que conectan con millones de oyentes. Desde su salto a la fama con éxitos como Quédate (Bizarrap Music Sessions #52), ha demostrado que su carrera no es un golpe de suerte, sino el resultado de un trabajo constante y una evolución tanto profesional como personal.

El canario no solo ha experimentado un cambio en su vida profesional, sino también en su rutina personal. En una entrevista para la revista GQ, donde es portada este mes de febrero, el intérprete de Buenas Noches habló sobre su cambio físico y cómo este ha influido en su bienestar general:

"Hubo un momento en el que me di cuenta de que quería ordenar todo eso en mi vida, volver a tener una rutina. Tener buenos hábitos, descansar bien, hacer deporte y priorizarte tanto física como mentalmente te ayuda mucho. Llevo un año siendo bastante constante: voy al gimnasio, intento acostarme pronto, levantarme temprano y cumplir con las tareas diarias, tanto personales como profesionales. Creo que todo esto me ha ayudado mucho a verme mejor"

Encontrar el equilibrio en medio de su ascenso a la fama no ha sido fácil. También le costó acostumbrarse a la exposición mediática o a que le reconociesen por la calle: "Lo más complicado es tener que cambiar ciertos hábitos que antes eran normales, como salir tranquilamente a la calle o hacer la compra. Intento seguir haciéndolo, pero al principio me costó mucho. Cuando todo esto empezó, era muy joven y me costaba salir de casa, hacer planes o estar fuera de mi zona de confort", asegura.

Su gran amiga en la música y un gran referente

Aunque la industria musical es un terreno más bien hostil, Quevedo ha tenido la suerte de conectar a nivel personal con una de sus semejantes. Uno de esos apoyos es Mimi (Lola Índigo), con quien mantiene una estrecha relación: "Con Mimi hablo mucho. Solemos comentar cómo llevamos las cosas, y me siento muy cómodo abriéndome a ella", asegura sobre la cantante, con la que colaboró en la canción El Tonto.

Además, admira a artistas con trayectorias longevas, como David Bisbal, quien representa para él un modelo a seguir. "Aunque su música no tiene nada que ver con la mía, me encanta ver cómo lleva tantos años en la industria y sigue siendo tan vital y es tan feliz. Es un ejemplo para mí, ojalá llegar a ese punto algún día", imagina.

Sus colaboraciones soñadas: Bad Bunny y Rosalía

Sobre su trabajo en Buenas Noches, Quevedo aseguraba que no es su disco más personal, pero sí en el que ha disfrutado de una mayor libertad creativa. Esto muestra su intención de explorar nuevas sonoridades y expandir los límites de su música sin perder su esencia. En cuanto a sus deseos para el futuro, el artista ya tiene en mente colaboraciones soñadas para 2025: "Rosalía y Bad Bunny. Rosalía porque es española y ha revolucionado todo, y Bad Bunny porque siempre encuentra formas originales de transmitir sus mensajes".