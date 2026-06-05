Quién es Irene Junquera, la periodista deportiva conocida por 'El chiringuito' y 'Zapeando'

Irene Juntera es una deportista deportiva que también se ha abierto paso en su carrera al mundo del entretenimiento, y desde que comenzara en televisión y radio la madrileña se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la comunicación.

Irene Junquera es una de esas periodistas que se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

Su carrera en la comunicación ha estado marcada por el fútbol y el entretenimiento, y desde hace décadas se la puede ver en formatos televisivos y radiofónicos de todo tipo.

Muy ligada profesionalmente a Josep Pedrerol

Nacida en Madrid el 14 de diciembre de 1985, Junquera estudió Periodismo en la Universidad Complutense. Sus primeros pasos profesionales llegaron en la radio deportiva, concretamente en Punto Radio, donde comenzó a trabajar en 2007.

Su gran salto mediático se produjo en 2008 con el programa deportivo Punto Pelota, dirigido por Josep Pedrerol. Allí desempeñó el papel de "la voz del espectador", encargándose de leer y trasladar las opiniones de los aficionados a través de redes sociales y mensajes en directo. Aquella función la convirtió rápidamente en una cara popular entre los seguidores del fútbol televisivo.

Tras la desaparición de Punto Pelota, Irene continuó junto a Pedrerol en El Chiringuito de Jugones, donde evolucionó desde un papel secundario hasta convertirse en tertuliana habitual.

Del Chiringuito a zapeando

Con el tiempo, Junquera demostró que podía desenvolverse más allá del deporte. Entre 2015 y 2017 participó en Zapeando, donde mostró una faceta más humorística y desenfadada junto a presentadores como Frank Blanco.

Además de televisión, Irene Junquera ha trabajado en radio y colaborado en diferentes formatos deportivos y de entretenimiento. Ha pasado por todo tipo de cadenas, y en los últimos años también ha desarrollado proyectos personales relacionados con la comunicación y las redes sociales, además de iniciarse en el mundo literario con su primera novela romántica, Todo el tiempo que nos queda.