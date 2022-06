Quién es Suzy Cortez, la modelo que acusa a Piqué de mandarle mensajes y fotografías mientras estaba con Shakira

Las cosas se complican para Gerard Piqué. Si la información de Laura Fa en el podcast Mamarazzis apuntaba a que el motivo de su separación con Shakira sería una infidelidad por parte del futbolista, ahora una joven modelo brasileña lo acusa de mandarle mensajes sugerentes.

"Dijo que mi trasero era el mejor del mundo"

Nació en Brasil, es modelo y tiene 32 años.

Asegura que no había dicho nada hasta ahora porque no quería perjudicar ni el matrimonio del futbolista ni la familia que ha formado con Shakira y sus hijos Milan y Sasha, pero ahora que se ha confirmado que la pareja ha iniciado trámites de divorcio, Suzy Cortez afirma que Gerard Piqué flirteó con ella.

"Dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca", asegura la brasileña en una entrevista con el portal La Opinion, donde ha explicado que conoció al defensa por su relación con Sandro Rosell. "Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje", mantiene la joven.

Según su testimonio, el futbolista habría mostrado un enorme interés por mantener un encuentro con ella. "Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi", asegura. Cortez se refiere al tatuaje del rostro del astro argentino que tiene tatuado en el vientre. Es una gran seguidora de Lionell.

Cortez mantiene que en ningún momento aceptó encontrarse con él. "Yo estaba como 'hombre, estás casado. Respeta a tu familia", asegura que le respondió.

No solo le mandaba mensajes sugerentes. Afirma que también ha recibido fotografías y explica que no desveló nada antes por temor a romper una familia. "Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudos. Piqué fue muy irrespetuoso conmigo. No hablé en el momento por lástima a Shakira. No quería destruir una familia", apunta.

Además, la modelo ha añadido que Piqué no era el único de la plantilla blaugrana que habría flirteado con ella a través del teléfono móvil. "Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto", lamenta.

Aunque no ha dado detalles sobre la fecha en la que se produjo este intercambio de mensajes, sí da un dato. Se refiere a su victoria en el mundial Miss Bum Bum, certamen que ganó en dos ocasiones: 2015 y 2019.

"Cuando gané el mundial Miss Bum Bum dijo que mi trasero era el mejor del mundo, que quería tener la oportunidad de verlo de cerca. Esto es acoso", dijo, reiterando la insistencia del futbolista por encontrarse, supuestamente, con ella.

Quién es Suzy Cortéz y por qué es conocida

Con más de 30.000 seguidores en Instagram, Suzy Cortés ha ganado notoriedad y fama en Brasil, su país natal, gracias a su exuberante físico. Pero no siempre ha sido así. Antes de hacerse conocida en las redes sociales, Cortéz estudió Derecho para ser abogada criminalista.

A sus 32 años, ha ganado en dos ocasiones el certamen Miss Bum Bum, que premia "el mejor trasero" del año en Brasil. Salió victoriosa en los años 2015 y 2019 y esto le reportó contratos publicitarios y participaciones en algunos programas de televisión y shows latinos.

En Only Fans, la plataforma de contenido para adultos, ha encontrado una manera fácil y rápida de conseguir dinero.