La separación de Ángel Cristo y Bárbara Rey: infidelidades, denuncias y malos tratos

Tras un noviazgo de tan sólo unas semanas, Ángel Cristo y Bárbara Rey se dieron el "sí, quiero" el 12 de enero de 1980 en la carpa del Circo Ruso instalado en la plaza de toros de Valencia.

El artista circense y la vedette eran la pareja del momento y su boda acaparó las portadas de las revistas del corazón y el interés de los medios de comunicación.

La actriz de entonces 30 años abandonó su profesión para centrarse en su familia. Tan solo un año después del enlace nació Ángel, su primer hijo, y dos años después, en 1983, llegó su hija Sofía.

Aunque de puertas para fuera todo parecía idílico, lo cierto es que el matrimonio empezó a hacer aguas desde el minuto uno. Cuando María Margarita —nombre real de Bárbara Rey— estaba embarazada de su primer hijo, Ángel ya le era infiel con una joven que también trabajaba en el circo.

Lo hacía por rabia y despecho tras descubrir que su mujer había sido amante del Rey emérito, Juan Carlos I. De hecho, el día que lo descubrió, la emprendió a golpes contra la actriz embarazada, que dio a luz a su hijo Ángel unas semanas más tarde.

Denuncias por malos tratos y divorcio

Bárbara Rey y Ángel Cristo se separaron en el verano de 1989, casi nueve años después de empezar su relación.

"Yo cuando me separo de ÁngelFue una separación horrorosa y lo pasé fatal. Entonces es muy difícil cuando te separas de una persona y llevas varios años sufriendo y pasándolo fatal, que tú recuerdes algo bonito.él nunca supo todo lo que yo lo quise", explicó Bárbara en una reciente entrevista con

Durante la relación, Bárbara denunció al domador en varias ocasiones por malos tratos: "Me echó de casa en una discusión muy gorda, tremenda, vi la muerte... Me dejó en la calle, descalza, sin ropa.... Me fui a casa de una amiga y tomé la decisión de poner otra denuncia y buscar un abogado para la separación", explicó en la mencionada entrevista

Tras las denuncias de la actriz al domador por malos tratos, el juez le condenó a pagarle una pensión dando la custodia de sus hijos a la artista.

Una vez separada, Barbara Rey retomó su carrera en el mundo del espectáculo. Pero en lugar de volver al cine, se enfocó más en la televisión, donde ejerció de presentadora en numerosas ocasiones; y como actriz de teatro, revista y series.

El día que Ángel Cristo disparó a Bárbara Rey

Durante su entrevista con Risto, la vedette relató uno de los episodios más trágicos de su vida. Bárbara confesó que Ángel siempre llevaba encima su revólver, y que durante una discusión le disparó.

"Me disparó una vez… él disparó a las piernas para destrozármelas. Lo que pasa es que doblé las piernas y se clavó el tiro en la cómoda… Me pasó por aquí… No sé si porque doblé las piernas o que él no apuntó bien… La pena es que no tengo esa cómoda. La vendí. Dije que se llevaran todo porque no quería tener nada de mi matrimonio", reveló.