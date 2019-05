¿Se ha quitado Kim Kardashian las costillas flotantes?

Aunque tengamos que esperar todo un año para volver a disfrutar de otra MET Gala, nos siguen llegando momentazos de la última gala celebrada el lunes en el Museo Metropolitan de Nueva York. Uno de los temas principales, cómo no, ha sido la aparición de las Kardashian, y más concretamente, Kim.

La influencer norteamericana fue el centro de las miradas por su atrevido y ceñido look. Pero sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido su cintura de avispa y las caderas que tanto la caracterizan.

Algunos apuntan a que es 'imposible' conseguir ese cuerpo mediante el gimnasio y que seguramente es debido a una operación estética a la que se habría sometido para quitarse las costillas flotantes y así marcar y perfilar más su figura.

La más influyente del clan Kardashian no ha hecho ninguna declaración sobre los rumores, pero al parecer, su entrenadora personal no ha podido quedarse de brazos cruzados y ha hablado sobre el tema a través de Instagram Stories.

"Para aclarar las cosas: 1. El vestido tiene un corsé PERO 2. Kim entrena muchísimo 6 días a la semana, se levanta tempranísimo y está súper entregada. 3. Yo le fui allanando el camino pero ella TRABAJÓ muchísimo. Pero me encantan las alabanzas, en cualquier caso. Lo más importante: no me importan nada vuestras opiniones sobre su cuerpo y si pensáis que es falso o no. La veo cada mañana, la veo entrenar, sudando y veo todo el trabajo que hace fuera del gimnasio y es realmente encomiable”.