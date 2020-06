Lola Indigo anuncia su nuevo tema ‘Mala Cara’ y discute con la autora de su portada

Lola Indigo ha anunciado su nuevo single, 'Mala Cara' , mostrando su portada. Una ilustración de la artista Belén Ortega que no ha dudado en recriminarle a la artista que no la acreditase en la publicación.

Tras el éxito de '4 besos', el temazo que lanzó Lola Indigo junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt; anuncia 'Mala Cara', su nuevo single que estrenará el 10 de junio.

Para anunciar este nuevo tema, la artista ha publicado la portada en la que aparece convertida en un dibujo animado al estilo anime, creación de Belén Ortega. En ella aparece Mimi vestida de blanco en una pose inspirada en la famosa escena de Sharon Stone en Instinto Básico.

Lola Indigo ya anunció que quería hacer algo así para su próximo videoclip durante su entrevista en Europa Home Date, pero tendremos que esperar al 10 de junio para saber si finalmente ha optado por un videoclip animado o esta creación ha sido solo para la portada.

Este lanzamiento ha venido acompañado de polémica, ya que la autora de la ilustración, Belén Ortega le ha recriminado a Lola Indigo que no la acreditase en sus publicaciones (aunque sí que lo hizo en Instagram Stories).

"Una pena que los artistas tengamos que mendigar la acreditación de autoría incluso en gremios hermanos. Pues sí, “Mala Cara” es lo que se te queda", escribía la ilustradora en Twitter.

Lola Indigo le respondió públicamente explicando que no tenía su usuario para poder hacerlo en el momento en el que lanzó la portada: "Siento que te lo hayas tomado así, a las 21:00 cuando tenia que anunciarlo no tenia tu @ porque no me lo dieron, tuve que pedirlo y las personas que trabajan en artistico no estan disponible 24 horas, te etiquete cuando me contestaron".

Pero parece que esta respuesta no le sirvió a Ortega, ya que afirmaba que de sobras saben quién la ha hecho: “Claro que sabía el autor. Por favor, no insultemos la inteligencia de nadie, que he estado en contacto con ellos por más de un año”.

Finalmente y para zanjar el tema, Lola Indigo ha vuelto a publicar la portada mencionando a la artista.