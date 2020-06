Aitana no entiende la letra de ‘TKN’ y Rosalía le aclara qué es lo que dice

Rosalía se ha lanzado al mercado anglosajón por todo lo alto. Tras colaborar en el remix de 'Highest in the room' del rapero, hace una semana lanzaron 'TKN', su primera canción conjunta original.

Este tema está siendo todo un hito para Rosalía, ya que por primera vez se ha colocado en el Top 10 Global de Spotify y ha aparecido en la playlist 'Today's Top Hits', la más importante de todas las plataformas en streaming con 26 millones de suscriptores.

Pero a pesar del exitazo que está suponiendo 'TKN' son muchos los que no entienden qué dice exactamente Rosalía, algo que ya ha ocurrido con otros temas suyos como 'Yo X Ti, Tú X Mi', junto a Ozuna.

Desde su lanzamiento, las redes sociales se han llenado de mensajes intentando descifrar la letra, entre los que se encuentra el de Aitana. "ni un amigo nuevo, ni una heria’ o ni un amigo nuevo, ni uno haría (es sería la pregunta)", preguntaba la autora de 'Enemigos' a sus seguidores.

Y ha sido la propia Rosalía la que le ha sacado de dudas:

Entre risas, Rosalía le confirma que la palabra es "hería" añadiendo divertidos emojis de gatitos llorando de risa, corazones y manos rezando, siendo consciente del jaleo que hay con la letra de la canción.

Y no solo con la letra. También existen varias teorías sobre el significado de las siglas que le dan el nombre a la canción.

¿QUÉ SIGNIFICA 'TKN'?

La propia Rosalía explicaba que la canción "parte de la idea de familia o de clan que rodea a un artista".

Este concepto, junto a frases que se incluyen en la canción que hablan sobre "los secreto' solo con quien puedas confiá'" o "Más-más te vale no romper la Omertá", palabra siciliana que hace referencia a la "ley del silencio"; son términos que se relacionan directamente con la mafia, que reúne los conceptos de "clan" y "familia" de los que habla la artista.

Esta imagen de la mafia se ve reforzada con otras líneas de la canción que hablan de los VVS, los diamantes de mayor pureza; o del cuerpo repleto de tatuajes, en muchas ocasiones para identificar a miembros de un mismo clan mafioso.

Con todo esto, de las diferentes teorías que circulan por la red la que cobra más fuerza es que 'TKN' es una abreviatura de Tekken.

Tal como indican varios usuarios, Tekken es un videojuego japonés basado en la historia del linaje de una familia.

LETRA DE 'TKN', DE ROSALÍA Y TRAVIS SCOTT

Cosas de familia no las tienen que escuchar

Los capos con los capos y yo soy la mamá

Los secretos solo con quien pueda confiar

Más, más te vale no romper la omertà

Hay niveles para todo en esta vida

No jodemos con personas desconocidas

Ni un amigo nuevo, ni una herida

Ni un amigo nuevo, ni una herida

TKN, TKN, TKN

(Ni un amigo nuevo, ni una herida)

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una herida

Zoom en la cara, Gaspar Noé

Esto no dispara, la vacié

VVS, VVS, Dolce Vita

Mi mando está duro, dinamita

Tatuada de pies hasta la nuca

Vestida de negro como Kika

VVS, VVS, Dolce Vita (VVS)

Mi mando está duro, dinamita

Leche con azúcar

Ella tiene medidas brazucas

Esa mami es una G (yeah)

She got hips I gotta grip for

A lot of ass, don't need to have more

I know it's sweet, I like that

(Straight up)

I got word that it's wet, well, let's drown

Toot it up, back it up, slap it down

Don't say a word of what you heard from when I came around (it's lit)

You'll get it first, you get this work right when you come in town (yeah)

Need you right here

Know you the queen of givin' ideas

No more new friends, don't bring the hype here (ooh)

Know you got problems, but it's not fair

Cosas de familia no las tienen que escuchar

Los capos con los capos y yo soy la mamá (el papá)

Los secretos solo con quien puedas confiar

Más, más te vale no romper la omertà

TKN, TKN, TKN

TKN, TKN

Ni un amigo nuevo, ni una herida

La Rosalía

Straight up

Ni un amigo nuevo, ni una herida