Rauw Alejandro confiesa cómo le gustaría estar en el futuro: "No creo que vaya a ser artista toda mi vida"

Rauw Alejandro y Rosalía han revolucionado la industria musical con el estreno de su EP RR. "Tres años, tres canciones", decía la artista barcelonesa en su charla con Ibai para explicar el por qué de esta triple colaboración.

Cada canción corresponde a un año de su relación, pasando de la pasión inicial de Beso al compromiso público de Promesa. Con el lanzamiento del EP llegó también una noticia bomba: la de su compromiso. Rosalía y Rauw Alejandro, que están a punto de conmemorar su cuarto aniversario, están listos para darse el 'sí, quiero'.

"Nuestra intención nunca fue hacer música juntos. Nosotros nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos, estamos juntos y 'tú en lo tuyo y yo en lo mío'. Sí compartimos mucho en el estudio. Sí nos hacía ilusión hacer música juntos, pero nunca fue una necesidad", asegura el puertorriqueño en una entrevista con El Vocero.

Ya lo había señalado antes en varias ocasiones. Primero quisieron sentar las bases de la relación y, una vez estuvieron afianzadas, comenzaron a disfrutar haciendo música juntos. "Estamos enamorados, chévere, pero vamos a asegurarnos de que en verdad esto funciona. Una canción de pareja dura pa’ siempre. Aunque se dejen", decía refiriéndose a los artistas que nada más comenzar una relación se lanzan a trabajar juntos.

Su futuro más allá de la música

El artista, que ya tiene una sólida carrera que le ha llevado de gira por todo el mundo, no descarta echarse a un lado dentro de unos años. No se ve saltando de un escenario a otro cuando sea un poco más mayor. Los años no pasan en balde para nadie.

"Me gusta mucho el mundo empresarial. Es un mundo que quiero seguir explorando. No creo que vaya a ser artista toda mi vida. Bueno, tú sigues siendo artista toda tu vida. Me refiero a hacer el trabajo. No voy a estar ‘tureando’ toda mi vida. A los 50, 60 años quiero estar en una hamaca en mi casa tranquilo, relax", decía sobre unos planes de futuro en los que entendemos que también se encuentra Rosalía, ya que su compromiso se volverá todavía más sólido el día que pasen por el altar.

Cabe destacar que hay una teoría que apunta a que la pareja ya está casada y que Promesa será el vídeo de la boda.

El fútbol y la cocina son otras pasiones en las que le gustaría invertir tiempo y dinero. Quizá cuando llegue el momento se dedique por completo a ellas. "Me gustaría tener una academia y tratar de llevar a Puerto Rico lo más lejos que se pueda en el fútbol. Me gustan las artes culinarias, quiero estar metido en los restaurantes", asegura.