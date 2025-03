Las razones por las que tienes que ir sí o sí al concierto de Robbie Williams en Barcelona con Europa FM

"Esta gira va a ser la más atrevida hasta la fecha; estoy deseando veros. Habrá canciones de la película Better Man, y también algo de música nueva… pero eso ya os lo contaré más adelante".

Así de rotundo se ponía Robbie Williams cuando anunció las fechas de su tour para 2025, que aterrizará en España el próximo 5 de julio después de pasar por Reino Unido, Dinamarca y Francia. El RCDE Stadium Cornellà (Barcelona) acogerá la gira Robbie Williams Live 2025 y este será el único concierto que el británico ofrezca en España y lo hace con Europa FM como radio oficial. Una oportunidad inigualable que da cabida a escenarios más allá del Movistar Arena de Madrid o el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La lista de motivos para disfrutar del artista podría ser infinita, pero nosotros te damos las claves más potentes. No tardes en hacerte con un par de entradas, porque lo de Robbie Williams en Cornellà pinta que va a ser histórico.

Porque es el fan más internacional de Estopa

Nadie se lo esperaba, pero Robbie Williams es un gran fan de la rumba catalana. Eva Soriano, que charló con él con motivo de la presentación en España de su documentalBetter Man, aprovechó para presentarle a los hermanos de Cornellà, que claro, nacieron en la misma ciudad donde él va a dar su gran concierto este verano. Williams, obnubilado por lo que estaba viendo —y escuchando—, no tardó en proponer una colaboración juntos sobre el escenario. España enloqueció con esa posibilidad y, aunque parece difícil por incompatibilidad de agendas, en Europa FM nadie pierde la esperanza. El flechazo fue real. "Me encantaría que cantaran conmigo", decía, enamorado.

Porque 'Better Man' es una obra maestra como biopic

Robbie Williams se transforma en un mono creado por CGI para el biopic que repasa sus más de 25 años de trayectoria musical en solitario. Según The New York Times, se trata de "un retrato fabulosamente entretenido y conmovedor de un hombre inseguro y complicado", una reseña que concuerda con las numerosísimas críticas positivas que la prensa nacional e internacional hizo de un documental que pasó un tanto desapercibido en taquilla. Sea como sea, Robbie Williams necesitaba mostrar su lado más vulnerable —aunque fuese convertido en un primate—, con guiños y anécdotas para los fans que llevan siguiéndole toda su carrera.

Porque le gusta tanto a España que ha actuado aquí 16 veces

El cantante ha hecho gozar a miles de fans españoles con 16 conciertos en España. El primero fue en noviembre de 1997, con su primera gira en solitario tras separarse de Take That, y eso que estamos obviando entregas de premios y actos privados muy selectos. Lo de Robbie Williams sobre el escenario es un espectáculo grandioso, a la altura de una superestrella de su calibre.

Porque ha celebrado más de 25 años en la música en solitario (y tantos otros junto a Take That)

Seguir en lo más alto después de tantos años no es fácil. Es la muestra de que su propuesta musical aúna calidad, talento y disciplina. En 1995 empezó a forjarse una carrera como solista que ahora mismo está más que consolidada y que además empezó con una balada, Angel, que sigue vigente a día de hoy. A su espalda acumula multitud de éxitos: Let Me Entertain You, Rock Dj, Feel, Patience, Somethin' Stupid, Supreme, She is the One, Rule the World...

Porque es el mejor ejemplo de cómo salir de una 'boyband' y triunfar

El fenómeno Take That colapsó al mundo en los años 90 casi al mismo nivel que en esta era lo están haciendo las swifties.

Fue la boyband que abrió camino a los Back Street Boys o los posteriores One Direction, y su música tuvo un grandísimo calado emocional en sus seguidores, mayoritariamente mujeres. Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange y Robbie Williams dominaban los escenarios hasta 1995, cuando el intérprete decidió emprender un camino por separado y su salida dinamitó poco después al grupo. En 2005, volvieron a reunirse (incluido Robbie) y editaron el álbum Beautiful World, pero lo suyo fue algo anecdótico. Williams ya se había labrado una carrera y solo se sumó para este reencuentro especial.

Este tema, Could It Be Magic, les valió para ganar el Brit Award al mejor single británico en 1993.

Porque es un artista tan camaleónico que abraza numerosos estilos, desde el pop rock hasta el swing

No hay género que se le resista. Ha explorado multitud de sonidos, desde el pop-rock de sus éxitos más conocidos hasta el swing y el big bandde su álbum Swing When You're Winning o eldance pop de canciones como Rock Dj. Tampoco faltan baladas pop en su repertorio como la icónica Angels, o el britpop que destacó en sus primeros años.

Porque tras años de excesos y abusos atraviesa su mejor momento

Ha librado arduas batallas personales que no han hecho fácil su camino dentro y fuera de la música, pero cada problema le ha servido de aprendizaje. A finales de los 90 y principios de los 2000 su errático comportamiento debido al consumo de alcohol y determinadas sustancias se volvió preocupante y, en 2004, se retiró de los escenarios durante dos años para recuperarse y después relatar sus problemas de salud mental en su libro autobiográfico Feel. En 2006 volvió con RudeBox, un nuevo disco, y desde entonces no ha vuelto a dejar la música, aunque su fama haya sido determinante en estos baches anímicos.

"No sé si hubiese sido un enfermo mental sin fama. No creo que hubiese sido tan grave o tan poderoso si no hubiese sido por la fama. Es como si tuvieras una enorme lupa con la forma de la atención del mundo, y obviamente, tus defectos también se magnifican", dijo para una entrevista en The Sunday Times en 2017.

Porque tiene un Récord Guinness: es el artista que más público reunió en un concierto en Reino Unido

No cualquiera ostenta un título de ese calibre. Fue en 2003, cuando Robbie Williams encabezó el show en el escenario principal de Knebworth Park, donde reunió a cerca de 750.000 personas en tres días. Además, el concierto que se retransmitió en vivo por internet y televisión, reunió a más de tres millones y medio de personas. Histórico.

Porque ha actuado en eventos tan importantes como el Jubileo de la reina Isabel II o en el Mundial de Rusia

El impacto global, histórico y cultural de espectáculos musicales como el Jubileo de la reina Isabel II de 2012 o la apertura del Mundial de Rusia en 2018 es gigantesco. Se trata de dos eventos de transcendencia internacional que aunque guardan distancia entre ellos —la Monarquía y el mundo del Fútbol— suponen dos plataformas simbólicas muy potentes. Y Robbie Williams ha actuado en los dos.

Porque acumula más de 70 premios a sus espaldas

No es ninguna broma que, en 25 años de carrera, se haya pasado el juego de los premios. Acumula 18 Brit Awards, incluyendo Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum, ha sido reconocido con premios internacionales como los MTV Europe Music Awards, donde recibió varios puñados de galardones, sin olvidar los Ivor Novello Awards por su talento como compositor. Además, ha sido galardonado en los World Music Awards y los Q Awards, consolidándose como uno de los artistas más importantes y premiados de su generación.