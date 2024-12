Robbie Williams censuró cosas en 'Better Man': "Hay personas que me demandarían"

Relajado y descansado —"he podido dormir esta noche y eso es un lujo para mí"— Robbie Williams se encontraba con Eva Soriano a su paso por España para presentar el documental que narra la trayectoria personal y musical que le ha colocado donde está hoy, Better Man, que llega a los cines el próximo 1 de enero.

Un viaje dirigido por el director Michael Gracie que hace convertido en un mono. Sí, el CGI ha hecho posible que el cantante se transforme en un primate. Así se veía él cuando le contaba a Gracie las historias de su vida. "Necesitábamos un punto de venta único para esta película, porque, seamos sinceros, las biografías ahora se han vuelto aburridas", comenta a la presentadora de Cuerpos especiales.

Convertir al británico en este animal y capar sus expresiones faciales propias no fue tarea fácil. "Había 150 cámaras por todos lados, y yo hice 150 movimientos, 120 expresiones faciales distintas", asegura. El film, que capta el espíritu indomable de Williams, está llena de guiños para los fans y anécdotas personales, aunque no se le pudo dar luz verde a todas las confesiones, tanto por la narrativa como por las represalias que se podían dar.

"Hubo muchas cosas que no pudimos poner, que son sensacionales e interesantes, pero no las pudimos poner porque no encajaban en la narrativa. Y también, legalmente, probablemente me demandarían todas las personas involucradas porque siguen vivas", bromea antes de dejar caer que "podría haber un Better Man 2".

Better Man le ha llevado por todo el mundo con premieres, pases previos... "He visto la película como 10 veces", le contaba a Eva Soriano, que pensaba que la había visto por decisión propia: "Te imaginaba solo en casa poniéndotela". "Sí, poniéndosela a mis hijos. ¡No, quedaos! ¡Vedla otra vez!", bromea el artista.

La charla terminaba con Eva Soriano poniéndole Tu Calorro, de Estopa, al mismísimo Robbie. Al hilo de su show en Cornellá el próximo verano... "Son los hermanos Muñoz, los buenos Gallagher", le decía Eva. "Me ha encantado instantáneamente. Tienen un nuevo fan. Me encantaría que cantaran conmigo", aventuraba. ¿Será 2025 el año de la colaboración entre Estopa y Robbie Williams?

