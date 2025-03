Las actuaciones más memorables de Robbie Williams por las que querrás ir al concierto de Barcelona con Europa FM

Robbie Williams ha sido uno de los artistas más destacados durante los últimos meses gracias a la publicación de Better Man, el biopic en el que es interpretado por un mono creado por CGI, y el anuncio de una gran gira mundial de cara a 2025. "Esta gira va a ser la más atrevida hasta la fecha; estoy deseando veros. Habrá canciones de la película Better Man, y también algo de música nueva… pero eso ya os lo contaré más adelante", indicó durante el anuncio del tour.

El británico llegará a España el próximo 5 de julio después de pasar por Reino Unido, Dinamarca y Francia, habiendo elegido el RCDE Stadium Cornellà (Barcelona) para ofrecer el único concierto en nuestro país y lo hace con Europa FM como radio oficial. Aquí repasamos algunas de sus actuaciones más icónicas para ir abriendo boca de cara a la fecha veraniega.

Knebworth - 2003

Se trata de uno de los eventos más memorables para Robbie Williams, que quiso plasmar en su álbum en directo Live at Knebworth los tres conciertos consecutivos que llevó a cabo entre el 1 y el 3 de agosto de 2003, cuando congregó a 375.000 personas, rompiendo todos los récords hasta la fecha. Así sonó Angels, uno de los grandes himnos de su carrera.

BRITs Icon Award Show - 2017

Uno de los espectáculos más importantes para el artista fue el ofrecido durante la gala de los BRITs Awrads de 2017, cuando se sumó al selecto club de artistas que pueden presumir de un premio BRIT 's Icon, la máxima distinción que otorgan estos galardones. Un espacio que conocía de sobra tanto durante su etapa en Take That como solista, ya que atesoraba un total de 17 premios, aunque preparó un gran espectáculo en el Troxy de Londres con motivo de esta entrega.

2005 - Live 8 in London's Hyde Park

Robbie Williams fue uno de los artistas elegidos en el año 2005 para formar parte de Live 8, una serie de once conciertos que se celebraron simultáneamente en distintos puntos del mundo para combatir la pobreza con la organización Make Poverty History. Así fue el momento en el que el artista entonó Feel.

2001 - Royal Albert Hall

Al igual que otros grandes artistas, Robbie Williams pudo disfrutar de llevar a cabo un concierto especial en el icónico Royal Albert Hall. Un show que se produjo apenas un mes antes del lanzamiento de su álbum Swing When You're Winning e incluso interpretaciones de canciones de Frank Sinatra.

2022 - Telekom Street Gigs con la Orquesta de la Nueva Filarmónica de Hamburgo

Sin duda, una de las mejores formas posibles para celebrar un 25 aniversario. Robbie Williams se unió con la Orquesta de la Nueva Filarmónica de Hamburgo para protagonizar el espectáculo Telekom Street Gigs 2022 y homenajear su cuarto de siglo de carrera.

1999 - Slane Castle

"Fue uno de los momentos más destacados de mi carrera". Así describió Robbie Williams su actuación en el castillo de Slane con apenas 25 años. No es de extrañar, ya que comenzaba a despuntar como uno de los artistas más relevantes de la escena británica con éxitos como Let Me Entertain You.

The Brit Awards - 2001

En plena guerra con los hermanos Gallagher de Oasis, Robbie Williams quiso poner los puntos sobre las íes y reclamar su protagonismo en la cita de los premios musicales de Reino Unido con una puesta en escena de Rock DJ que dejó atónitos a los presentes.