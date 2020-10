La reflexión más personal de Pablo López sobre la situación generada por el coronavirus

Pablo López ha sido entrevistado por María Teresa Campos donde ha confesado cómo está viviendo toda la situación actual tras el confinamiento y frente a la incertidumbre de lo que nos depara el futuro: ' 'Estoy un poco cansado de no ver la manera de salir limpiamente de esto''.

Pablo López ha estado charlando con María Teresa Campos donde ha reflexionado sobre el confinamiento, la inspiración, otros compañeros como Alejandro Sanz o Pablo Alborán, y el papel de la música en televisión como coach de La Voz.

Del confinamiento confiesa no haber sentido esa inspiración que han sentido otros artistas para componer: "Fui de estos especímenes raros que no tuve una capacidad creativa superior por esto Toqué muchísimo, pero no tuve esa capacidad", confiesa.

"Yo necesito la calle, necesito ver a la gente pasar, necesito pisar un charco... No hay nada más inspirador que la vida normal. Esta situación es triste, es dolorosa, pero no es bonita. De todas las tragedias se puede sacar una parte bonita, pero esto no la tiene", añade.

"He de reconocer que estoy un poquito cansado de no ver la manera de salir limpiamente de esto", le explica a María Teresa reconociendo que está un poco más "oscuro", ya que normalmente suele ser más pragmático.

EL ESPACIO DE LA MÚSICA EN TELEVISIÓN

Toda la carrera de Pablo López está vinculada a la televisión. Se dio a conocer en Operación Triunfo, donde recuerda entre risas que Risto Mejide le sugirió que "se dedicase a otra cosa", y 13 años después es uno de los artistas más importantes de nuestro país.

Ahora repite como coach de La Voz, donde sabe que la ilusión y los nervios están a flor de piel en este tipo de concursos. Por esto, tiene detallazos con los talents de su equipo como hizo en los últimos ensayos de los asaltos, donde los reunió para interpretar 'Un Año', junto a su asesor Sebastián Yatra.