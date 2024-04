La relación de Rosalía y Hunter Schafer, en imágenes: de sus primeras citas a su actual amistad

La relación de Rosalía con la actriz Hunter Schafer se intuía, aunque no ha sido hasta este martes cuando la actriz ha confirmado en una entrevista que estuvieron juntas cinco meses en 2019.

Una de las protagonistas de Euphoria ha confesado a GQ que entre otoño e invierno de ese año quedaron en varias ocasiones y se dieron cuenta que "eran citas". Su historia de amor terminó y ahora son "amigas", de hecho, Hunter ha presumido de que la cantante "es de la familia, pase lo que pase": "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental".

El motivo por el que lo cuentan es que "una parte de ellas quiere acabar con todo eso" porque "se ha especulado mucho durante mucho tiempo". Por otra parte, sí considera que "no es asunto de nadie" y no ven imprescindible que se sepa.

La historia completa de Rosalía y Hunter Schafer

¿Cómo ha sido la relación entre Hunter y Rosalía? Repasamos los episodios más mediáticos que ambas mujeres han vivido desde que se conocieron.

La cantante y la actriz coincidieron en el desfile de Burberry en la Semana de la Moda de Londres, donde se sentaron juntas acompañadas de otras celebridades como Dua Lipa o Jisoo.

La química entre ambas fue instantánea y, tal y como ha revelado Hunter, empezaron a quedar de forma más constante en "citas". En octubre, fueron cazadas por las calles de Los Ángeles en una actitud muy cariñosa. Risas, abrazos y muchos besitos... Los propios fans se dieron cuenta que parecían más que amigas.

La fecha clave fue el 13 de diciembre de 2019, cuando Rosalía acudió a la ceremonia de los premios Billboard Women in Music acompañada de Hunter. La catalana estaba nominada en la categoría Estrella Emergente y logró llevarse a casa la estatuilla. Cuando se subió al escenario, le dedicó el galardón a la actriz, confesando que "la amaba".

Pocos días después de la gala, la intérprete de Bizcochito subía a Instagram una foto con Hunter muy cuqui. Aparecen sentadas muy cerca y la actriz apoya ligeramente su cabeza en el hombro de Rosalía.

Estas son las únicas imágenes de ellas mientras eran pareja, ya que a partir de enero de 2020 todas sus quedadas han sido en calidad de amigas. La más notoria fue a mediados de marzo de 2021, cuando asistieron a la misma fiesta la noche de los Grammy para ver a Billie Eilish, amiga de ambas, llevarse un premio.

Rosalía había colaborado con la intérprete de What Was I Made For? en la canción Me vas a olvidar, que terminaría usándose en la banda sonora de Euphoria. Se trata de la serie que protagoniza Hunter.

En septiembre de 2021, fueron vistas disfrutando juntas en la MET gala.

Tras la fiesta, salieron a la vez y se fueron las dos solas.

No fue hasta enero de 2024 cuando Rosalía y Hunter fueron pilladas de nuevo. En este caso, tuvo lugar en Culver City, California y las dos mujeres estaban comprando muebles y disfrutando de deliciosos batidos de frutas.

Qué dice la letra de 'Tuya', la canción de Rosalía que habla supuestamente de Hunter Schafer

Rosalía y la actriz Hunter Schafer estuvieron saliendo durante cinco meses