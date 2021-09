La reprimenda que un profesor dio a Letizia Ortiz cuando estudiaba Periodismo

La Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid cumple 50 años y para conmemorar este aniversario, la reina Letizia ha presidido un acto donde ha realizado un breve discurso en el que ha recordado una anécdota personal muy particular.

Sucedió durante una de sus clases en los últimos cursos de Periodismo. Uno de sus profesores, harto por la insistencia de Ortiz en cuanto a dudas y preguntas, le espetó que "a pesada no tiene rival".

"Tuve grandes profesores y compañeros estupendos. Uno de aquellos catedráticos me dijo una vez: 'Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival'", relató Letizia después de reconocer que acudir a esa facultad durante cinco años "deja huella".

Además, la reina tuvo ocasión de bromear con la coincidencia del aniversario de la facultad de Periodismo con su cumpleaños. "La faculta cumple 50 y yo estoy a punto, lo sabe toda España", señaló Letizia, que este 15 de septiembre sopla 49 velas de cumpleaños.