Rihanna habla con naturalidad sobre su cuerpo tras su embarazo: "Me quedó una bolsita después de tener hijos"

La Paris Fashion Week ha dado comienzo esta semana y ya hemos podido ver a muchos actores, cantantes y celebridades compartiendo espacio durante las pasarelas y dando más de una declaración a los medios.

Entre ellos, hemos podido ver a Rihanna y a su marido ASAP Rocky en algunos de los eventos, dando la cantante una declaración a los medios que ha levantado aplausos en las redes por la naturalidad con la que habla sobre su cuerpo tras el embarazo.

Así ha respondido la autora de We Found Love a la pregunta sobre qué le había parecido el desfile de Dior: "Quería los abrigos, quería los vestidos, quería las faldas con un pequeño bulto aquí porque me quedó una bolsita después de tener hijos, así que me encantaría".

Los hijos de Rihanna

Esta declaración llega más de cuatro meses después de que Rihanna haya dado a luz a su hija Rocki Irish Mayer.

La pareja tiene también otros dos hijos. En mayo de 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston Mayers (nombre en honor al líder de Wu-Tang Clan), y 15 meses después, en agosto de 2023 recibieron a su segundo hijo, Riot Rose Mayers.

Con este último nacimiento, se convirtieron oficialmente en familia numerosa.