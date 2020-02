Robbie Williams ha cancelado su gira por los resultados “muy preocupantes” de una prueba médica

El mes pasado, Robbie Williams canceló tres actuaciones en Rusia y ahora cuenta el motivo en un vídeo de YouTube, en el que también lanza un mensaje tranquilizador a sus fans: “Estoy muy bien. En las últimas cinco semanas me he estado recuperando de una enfermedad”, comenta Williams. “Por desgracia, esa enfermedad comenzó justo al final de una gira que estaba yendo muy bien. Después tuve los resultados de las pruebas… fueron muy preocupantes y terminé en la UCI, así que no pude concluir los conciertos previstos”.

El cantante añade que no se había retirado de una gira por mala salud desde 1998, “así que debéis saber que si no pude hacerlo fue porque estaba sucediendo algo que simplemente me lo impedía”.

Además, en el vídeo detalla los cambios de rutinas y alimentación que ha tenido que adoptar para recuperarse, aunque no especifica de qué: “Ahora soy vegano, hago Pilates y Yoda todos los días, y me como una hamburguesaza los domingo. Así que no soy totalmente ese tipo de tío (…) Pero me estoy cuidando”. “Sé que voy a estar mejor que nunca”. Y termina agradeciendo las muestras de apoyo recibidas las últimas semanas, sobre todo de parte del público ruso, que se quedó con ganas de ver a este gran artista en directo.

Robbie Williams no tiene previstos más conciertos hasta febrero de 2018, que es cuando arranca su gira por Australia y Nueva Zelanda, así que esperamos que tenga tiempo para recuperarse del todo.