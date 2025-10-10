Lo que hay detrás de la foto de Rosalía y Patti Smith

Patti Smith ha pasado por España para cumplir sus citas con los escenarios. Sin ir más lejos, la artista Because the Night ha estado en A Coruña cantando en la Cúpula Atlántica de Zara en el Monte de San Pedro, por el 50º aniversario de la compañía textil.

Asimismo, Patti Smithtambién ha actuado en el Teatro Real, donde el público se ha entregado a su magia incondicionalmente. Un acto que coincide con las vísperas del 50º aniversario de su disco Horses. Lo que no sabíamos es que este concierto fue la ocasión perfecta para encontrarse con Rosalía, con quien compartió una foto en las redes sociales. La artista, que lleva cinco décadas en la industria, escribió una dedicatoria en sus redes a La Motomami.

"Esto es compartir un momento feliz después de nuestro concierto Horses 50º aniversario con la española Rosalía. Ella tiene una presencia brillante y es cálida, fuerte y solidaria. Gracias, Rosalía. Gracias, Madrid. Ole Ole" firma la intérprete de Gloria. Un mensaje que fue correspondido con un comentario de Rosalía en redes: "Quiero llorar, te adoro".

Rosalía y su deseo de colaborar con Patti Smith

La foto que ha compartido Patti Smith en sus redes trasciendes que estos mensajes de cariño entre ambas estrellas. La intérprete de People Have The Power ha estado presente en la vida de Rosalía. Fue en una entrevista en El Correo donde confesó que Patti Smith se trataba una de las artistas favoritas de su madre. "Mi abuela es una mujer a la que admiro muchísimo. Me inspira. Esa nota de voz tenía mucho sentido dentro del puzle de 'Motomami'. Tengo recuerdos de cómo a mi abuela le gustaba Pavorotti y a mi madre Patti Smith", narró la cantante de Con Altura.

Además, Rosalía volvió a mencionar a Patti Smith, quien figura en su lista de artistas deseados para colaborar.