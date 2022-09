Rosalía celebra la venganza de Carlos Peguer, colaborador de 'Cuerpos Especiales', a un ex que le traicionó

La Pija y La Quinqui es mucho más que el podcast de Carlos Peguer y Marian G. Un espacio sin filtros donde caben anécdotas, entrevistas e incluso algún que otro consejo para vengarte de un ex que te ha traicionado.

Su última invitada, sin ir más lejos, ha sido Natalia Lacunza. La artista hablaba sin pelos en la lengua de sus preferencias sexuales ahora mismo y descartaba volver a tener relaciones con hombres después de varios desengaños. "Me follé a un facha y me enamoré de otro, que resultó ser maricón", dijo antes de recalcar que ahora mismo se declaraba "100& lesbiana".

En este contexto de extrema sinceridad, catarsis y verborrea, Carlos Peguer se lanzó a contar una anécdota personal. Una venganza de esas que se sirven en plato frío. La llevó a cabo cuando supo con certeza que un exnovio le estaba poniendo los cuernos.

"Cogí y le eché sal en todas las plantas de su casa para que se le murieran poco a poco", cuenta Peguer tanto en el podcast completo con Natalia Lacunza como en un pequeño corte que ha publicado en el TikTok oficial de La Pija y la Quinqui.

Al ver la confesión, Rosalía, que es seguidora del podcast, no dudó en darle su bendición: "Muy bien", comentó desde su perfil verificado, sacando a relucir su lado más justiciero. ¿El problema? Que por mucha sal que Peguer se afanó en utilizar, las plantas no murieron. "Si tú me apoyas me quedo tranquilo", le respondía Peguer a la motomami.

Fue precisamente en la entrevista de Rosalía con Carlos Peguer y Mariang donde Rosalía explicó cómo nació el gesto de la coreografía de Bizcochito que se convirtió en meme gracias al Motomami Tour y que ya ha dado la vuelta al mundo. Ni siquiera Madonna y Lady Gaga se han resistido a imitarla.