Natalia Lacunza ha pasado por el podcast de Carlos Peguer y Mariang, La Pija y la Quinqui, que también nos deleitan con su sección semanal en Cuerpos especiales.

Durante una hora, la artista ha estado hablando de diferentes temas, pero los tres se han centrado bastante en la venganza y en haber cometido errores en el pasado. Hablando de esto, Natalia ha hecho una curiosa confesión sobre dos de sus relaciones pasadas.

"¿Qué opinas de la frase 'aunque pases una mala racha, no te folles a un facha?", le pregunta Carlos Peguer. "No puedo decir absolutamente nada. Me follé a un facha y me enamoré de otro, que resultó ser maricón", ha contestado entre risas, a las que se ha sumado Peguer al recordar que conoce a este último del que habla Lacunza.

Desde que se dio a conocer en Operación Triunfo en 2018, Natalia siempre ha hablado abiertamente sobre su sexualidad, de la que siempre se había declarado bisexual. Pero su última relación con un chico conocida fue con Pol Ganch, que no acabó bien precisamente.

Pol Granch, su última relación heterosexual que tuvo un mal final

Durante un concierto en Pontevedra el 9 de agosto de 2021, Pol interpretó En llamas, el tema que grabaron juntos. Al llegar a la parte en la que canta Natalia, Granch imitó su voz ridiculizándola y rápidamente fue cancelado en redes sociales, donde lo acusaron de misógino.

Días más tarde, Natalia se pronunciaba al respecto en redes sociales con un sutil: "A veces el sentido del ridículo es importante, creo" .

En Tiene que ser para mí, su primer disco, Natalia Lacunza ha incluido el tema No me querías tanto, que rápidamente vincularon a Pol Granch. "Lo va a vincular todo el mundo. Yo no tengo la culpa de que este tío sea hiperfamoso, la verdad. Al final, ha sido una forma de liberarme del silencio que he tenido que acarrear todo este tiempo", explicó en una entrevista para Vogue.

Natalia Lacunza: "Me declaro 100% lesbiana"

En abril de 2021, tras su ruptura con Pol Granch, Natalia inició una relación con María Lázaro, que además forma parte de la banda que acompaña a Natalia. Hablando sobre liarse con "quinquis", Natalia ha matizado que ahora no se encuentra bastante alejada de los hombres en este sentido: "Mi bisexualidad es relativa. Ya no hay hombres en mi vida, ni creo que los haya".

"¿Quieres decir que eres totalmente lesbiana?", le pregunta Peguer, a lo que Lacunza responde: "100% lesbiana".

Por último ha hablado de uno de los vídeos más virales cuando en una entrega de premios dijo que le gustaban "los hombres moribundo, como enfermos, delgados y demacrados", en el que además aseguraba ser "súper lesbiana".

Al parecer, el reportero le preguntó cuál era su fetiche sexual más raro. "Si no tengo fantasías sexuales, menos voy a tener un fetiche. Y como no sabía que decirle, le dije que me gustaban los hombres como moribundos, como enfermos... Y él me dijo que llevaba como una camisa de fuerza y yo le dije que soy súper lesbiana", ha explicado, asegurando que no estaba borracha aunque lo pueda parecer.

"Ese ha sido el peak del humor de mi persona, nunca volveré a ser tan graciosa", ha concluido.