Rosalía actuará en los BRIT Awards 2026 por primera vez en su carrera

Después de ser nominada a los BRIT Awards 2026 en la categoría Artista internacional del año, Rosalía ha sido anunciada como una de las artistas que actuará en directo en la gala el 28 de febrero.

Probablemente, podremos verla cantar La Perla o algunos de sus éxitos de LUX, pero lo que sí está claro es que será su primera vez cantando en directo en estos premios.

La actuación podrá verse desde Reino Unido en ITV1 e ITVX y en YouTubea nivel mundial.

Hay que recordar que Rosalía no será a última artista en actuar esa noche, sino que también se subirán al escenario Harry Styles, Olivia Dean, Wolf AAlice y Mark Ronson.

Artistas internacionales nominados

En esta edición, el premio en la categoría Artista internacional del año estará bastante reñido, pues Rosalía tendrá que competir contra artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, o Chappel Roan.

Por otro lado, Lola Young se ha hecho con hasta cinco nominaciones, al igual que Olivia Dean, que cuenta con otras cinco, siendo ambas las más nominadas del evento.

En este link, puedes ver toda la lista de nominados.