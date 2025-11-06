Rosalía explica por qué 'Berghain' es la primera canción del álbum 'LUX': "Es maximista"

Te interesa El sitio de Madrid donde se ha grabado la entrevista de Rosalía y Zane Lowe

No queda nada para el estreno de LUX, el cuarto álbum de Rosalía con el que la artista ha querido innovar a lo grande.

La cantante ha revelado muchos detalles de este álbum, y algunos ya han podido escuchar el disco, y en las entrevistas que conceden la catalana no para de dar datos que tener en cuenta de cara a este proyecto tan especial para ella.

La artista quiso romper con todo, y así presentó el proyecto al mundo: Berghain demostró que lo que venía era operístico, profundo y orquestal.

Así lo explicó en la entrevista para Apple, con Zane Lowe. "La forma de decir que no íbamos a volver a hacer Motomami fue lanzar primero Berghain. Era la forma de decir que esta era la apuesta", insiste la artista.

Esta la es la canción con la orquesta "más intervenida". "Creo que es interesante cómo la orquesta lo empuja todo, y el coro", defiende. Para ella era la manera de decir que "Motomami era minimalista y este es maximalista, brutalista, y Berghain tiene todos los elementos para demostrarlo".

No, Rosalía no ha estado en la discoteca Berghain

El nombre del primer single de LUXpertenece al de un club nocturno de Berlín que es un templo para la música techno. De hecho, es muy difícil que permitan el acceso al recinto.

Sin embargo, Rosalía nunca ha salido de fiesta a Berghain: "Siempre he tenido ganas de ir a ese club, pero nunca me atrevo". Ella se inspiró en el significado más profundo del nombre: "Berghain significa un grupo de árboles en el bosque y siento que todos tenemos una especie de laberintos en nuestras cabezas, bosques de pensamientos en los que uno puede perderse".