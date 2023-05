Rosalía y Rauw recuerdan su primer beso y cómo fue la pedida de mano: "Te arrodillaste"

Después de proclamar su amor a los cuatro vientos en RR, el EP de tres canciones en el que hablan de su relación desde su pasado, presente y futuro, Rosalía y Rauw Alejandro ya no esconden los detalles de su relación, que cada día está más consolidada.

Vivieron los primeros momentos de su noviazgo en rigurosa intimidad. No lo hicieron público hasta casi un año después, una vez estuvieron seguros de que su compromiso iba adelante, y ahora es cada vez más común veros explayarse en entrevistas hablando de sus sentimientos.

En su última charla para GQ se han sometido a un juego en pareja en el que se han hecho preguntas el uno al otro. Una especie de challenge en el que, además de revelar detalles íntimos, se han puesto a prueba el uno al otro.

Descubrimos -aunque no nos sorprende- que la canción favorita de Rosalía para cantar en un karaoke es La Gasolina de Daddy Yankee, que las tres cosas que siempre lleva en el bolso son "aguacate, mayonesa y jengibre" y que le encanta vestir con las camisas de su chico, que "huelen un montón" porque el de Puerto Rico se hecha mucho perfume. También se revela el talento oculto de la catalana, las "manos de abuelita en la cocina" y su desayuno diario: "una tostada de maíz con aguacate y jamón de pavo y aceite de oliva".

Cuándo fue su primer beso

Aunque ya contaron en una ocasión que se conocieron en Las Vegas en la ceremonia de los Latin Grammy del año 2019, no estaba claro que su relación hubiese empezado en ese momento. Lo hizo un mes después, en diciembre de 2019, en Madrid, antes de Nochebuena. Rauw Alejandro lo recuerda muy bien.

Así fue la pedida de mano

El mundo entero colapsó con el final del videoclip de Beso, en el que se mostraba un anillo de compromiso, una Promesa de amor de la que también hablan en el último track del EP. Los fans rápidamente empezaron a hacer teorñias y conjeturas sobre los detalles del día que Rauw le hizo a Rosalía la gran pregunta, y ahora tenemos el testimonio de los propios protagonistas.

"Nos comprometidos de la manera más bonita que me podía haber imaginado, que podía existir, porque fue en la casa, en la de tu abuela, en la parte de arriba del todo del edificio. Empezaron los fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico, Canóvanas, desde allí arriba. Y yo no me lo esperaba, me dijiste 'ven que te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar' y yo pensando, de lo más inocente, 'venga, vamos' y de golpe empezaste a buscar algo y como que no lo sacabas, y yo 'qué está buscando', y te arrodillaste creo. Yo estaba nerviosa, entonces tampoco me acuerdo de todos los detalles pero te arrodillaste creo y como estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo, yo pensaba 'por qué está haciendo eso', no me lo puedo creer, no será que me va a dar un anillo', y entonces me diste un anillo y me puse a llorar".

Así lo relató Rosalía con una sonrisa en los labios.