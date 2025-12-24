Los rumores sobre el 'LUX TOUR' de Rosalía... ¿Nuevas versiones de las canciones en directo?

Después de escuchar LUX, de ver las Listening Party del disco, y de conocer como fan a Rosalía, lo que la artista prepara para el LUX TOUR 2026 —aunque sea de momento todo un misterio —, debe estar a la altura de ese proyecto conceptual con el que ha afrontado la artista su cuarto álbum de estudio.

La primera clave de la esencia de estos conciertos es el escenario de los shows: según los planos que mostraban algunas arenas que forman parte de la gira, una larga pasarela tendrá forma de catedral o cruz.

Pero del repertorio no hay nada oficial. La artista presentará su álbum LUX en directo, pero se desconoce si añadirá otras canciones de su trayectoria al setlist.

Lo que no han pasado ahora por alto algunos fans de la artista es un contenido que podría dar alguna clave de lo que está por venir: Mecnun Giasar (Más conocido como Majnoon), fue junto a Jacob Jonas el coreógrafo de la gira de Motomami, y ha dado mucho de qué hablar con una publicación reciente con relación a Rosalía.

Una versión flamenca de La Perla

El coreógrafo ha publicado en Instagram un post en el estudio disfrutando de una versión flamenca de La Perla, la canción más exitosa de LUX.

Pocos detalles se conocen de esta versión, que no suena en la voz de Rosalía, pero durante más de tres minutos Majnoon, canta y baila esta canción, mencionando a sus compañeros de grabación y la propia Rosalía en el post.

Esta publicación no ha pasado desapercibida y para algunos fans ha sido interpretada como una pista de lo que se espera en los conciertos de la catalana en 2026. "El coreógrafo del Motomami tour subiendo esta versión flamenca de la perla… Como sea el coreógrafo del LUX TOUR y estén trabajando las versiones que habrá en el tour va a arrasar", ha compartido en X @reinaisgone.

Desde la salida de Berghain, el primer single de LUX, Mecnun Giasar ha estado muy activo con el contenido de este disco, compartiendo coreografías algo paródicas con la nueva música Rosalía de fondo. ¿Formará parte también de este proyecto y está dando pistas a los fans?

¿Posible ballet en directo?

Siguiendo con la línea de las publicaciones en redes sociales, otros fans de Rosalía apuestan por el ballet en directo en el LUX TOUR 2026.

Y es que tras la salida del álbum la artista compartió un vídeo en el que gestualizaba unos pasos de ballet, un post tan viral en el que incluso Lady Gaga contestó.