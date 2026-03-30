Rufus T. Firefly, sobre la gente irrespetuosa en los conciertos: "Si quieres hablar todo el rato no vengas"

Una fan de Rufus T. Firefly ha compartido un video en el que la gente hablaba demasiado en uno de los conciertos de la banda, y el grupo se ha quejado sobre ello en redes sociales.

Rufus T. Firefly está en plena gira. La banda se dejó caer en los Premios MIN celebrados en Córdoba con una actuación de apertura de la gala, pero ahora continúa con sus conciertos por todo el país.

Los fans disfrutan como nadie los directos del grupo formado por Víctor Cabezuelo (voz y guitarra), Julia Martín-Maestro (batería y programaciones), Carlos Campos (guitarra), Juan Feo (percusión) Miguel de Lucas (bajo) y Manola (teclados), pero no todos ellos pueden hacerlo como les gustaría.

Ha sido a través de la red social X donde una seguidora del grupo, @Olguitaa90, ha compartido varios vídeos de la actuación, fascinada por la calidad y el talento. Pero la usuaria también ha aprovechado para quejarse de aquellos que hablan ininterrumpidamente en los conciertos.

"Diré que yo no los pude disfrutar tanto como me hubiese gustado. Y no por ellos, sino por la gente irrespetuosa que tenía a mi lado que se pasaron todo el concierto hablando. Ni siquiera cuando Víctor hablaba (o tocaba solo) tuvieron la decencia de callarse", ha expuesto, visiblemente molesta por esta conducta cada vez más habitual.

"Se pueden comentar las cosas, pero vaya falta de respeto a la música"

Y Rufus T. Firefly se ha pronunciado al respecto, mostrando su malestar con este tipo de público: "Esto es algo que jamás podré entender. No hace falta estar como en una biblioteca, se pueden comentar las cosas pero vaya falta de respeto a la música, a la gente que tienes alrededor y sobre todo a ti mismo colega".

Por último, han sentenciado: "Si quieres hablar todo el rato te vas detrás o mejor, no vengas".