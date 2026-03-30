Setlist del primer concierto de Rosalía en Madrid: todas las canciones

Rosalía aterriza este 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid con su LUX TOUR. La artista dará cuatro conciertos en la capital española días después de haberse visto obligada a suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria.

Desde que comenzara esta gran gira en Lyon, la artista ha ido eliminando algunas canciones del primer setlist que presentó. En concreto, la catalana ha eliminado Mundo Nuevo, Jeanne, Memòria y La Noche de Anoche del repertorio, por lo que habría huecos para posibles nuevas canciones.

De momento se desconoce si en sus shows de España añadirá o quitará algún tema, pero repasamos la lista de canciones que cantó en su último concierto completo, en París: