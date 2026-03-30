Setlist del primer concierto de Rosalía en Madrid: todas las canciones
Rosalía aterriza en Madrid con cuatro conciertos en el Movistar Arena con su LUX TOUR, y teniendo en cuenta las canciones que ha interpretado en los shows anteriores, recopilamos todas las canciones en orden que podría cantar la catalana este 30 de marzo.
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Primer concierto de Rosalía en Madrid: horario, duración y cómo llegar
Rosalía aterriza este 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid con su LUX TOUR. La artista dará cuatro conciertos en la capital española días después de haberse visto obligada a suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria.
Desde que comenzara esta gran gira en Lyon, la artista ha ido eliminando algunas canciones del primer setlist que presentó. En concreto, la catalana ha eliminado Mundo Nuevo, Jeanne, Memòria y La Noche de Anoche del repertorio, por lo que habría huecos para posibles nuevas canciones.
De momento se desconoce si en sus shows de España añadirá o quitará algún tema, pero repasamos la lista de canciones que cantó en su último concierto completo, en París:
- 1. Sexo, violencia y llantas
- 2. Reliquia
- 3. Porcelana
- 5. Divinize
- 6. Mio cristo piange diamanti
- 7. Berghain
- 8. SAOKO
- 9. La Fama
- 10. La Combi Versace
- 11. De Madrugá
- 12. El Redentor
- 13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)
- 14. La Perla
- 15. Sauvignon Blanc
- 16. La Yugular
- 17. Dios Es Un Stalker
- 18. La Rumba del Perdón
- 19. CUUUUuuuuuute
- 21. Bizcochito
- 22. Despechá
- 23. Novia Robot
- 24. Focu 'ranni
- 25. Magnolias