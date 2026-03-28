Rosalía se recupera en un hotel de lujo con Loli Bahia antes de sus conciertos en Madrid

Rosalía sigue recuperándose tras sufrir una intoxicación alimentaria en Milán, donde tuvo que suspender el concierto de su gira LUX TOUR al terminar la undécima canción. La catalana intentó terminar el show, pero su visible malestar hizo imposible que siguiera encima del escenario.

La artista salió del recinto en una ambulancia, desde la que unas horas después publicó una fotografía para actualizar su estado de salud: "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la empatía de todos los que estaban allí. Grazie, Milano", escribió en una historia de Instagram.

Ahora, Rosalía se encuentra en Madrid, donde tiene previsto celebrar los primeros conciertos de su gira actual en España. Actuará en el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril. De momento, los shows se celebrarán sin inconveniente, pues ni la artista ni su equipo se han pronunciado al respecto.

En un hotel madrileño con Loli Bahia

Antes de volver a subirle al escenario, Rosalía está cuidándose en Madrid junto a su aparente novia, Loli Bahia, la modelo francesa de 23 años a la que le dedicó La rumba del perdónen su concierto en París. De hecho, según ABC, la pareja estuvo dando un paseo por el barrio de Almagro durante la noche del jueves 26 de marzo.

Para descansar, Rosalía y Loli Bahia han elegido un hotel de lujo: el Santo Mauro. Allí se suele alojar la realeza europea durante sus visitas a Madrid. Los precios van desde los 900 euros hasta los 4.700 por noche. Esta no es la primera vez que la catalana se aloja aquí, pues ya lo hizo en septiembre de 2025.