¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así queda la clasificación final

¡El Desafío 6 ha llegado a su fin! Daniel Illescas, Patricia Conde, José Yélamo y Jessica Goicoechea se han enfrentado a sus últimas pruebas en el programa de Antena 3 para intentar alzarse con la victoria, ya que todos ellos consiguieron una plaza como finalistas.

Mientras, Willy Bárcenas, Eduardo Navarrete, María José Campanario y Eva Soriano (presentadora de Cuerpos especiales en Europa FM) se han tenido que conformar con servir de apoyo, pues las puntuaciones de sus pruebas se han sumado a las puntuaciones de sus compañeros finalistas.

Daniel Illescas, el ganador de 'El Desafío 6'

Tras enfrentarse a la prueba Escalera al cielo, el influencer y aventurero Daniel Illescas se ha proclamado el ganador de El Desafío 6 con un total de 234 puntos. En la gala final, consiguió la máxima puntuación posible y sumó 9 puntos de María José Campanario. No hay que olvidar que el catalán de 33 años rompió el récord global de apnea en El Desafío con 4:47 minutos.

"Siempre me he juzgado mucho a mí mismo, y este programa me ha ayudado a pensar lo contrario. Lo que se vive aquí no se vive en ningún otro sitio", ha dicho Illescas al recibir el premio. Además, ha agradecido el apoyo del jurado, del equipo del programa y de sus siete compañeros.

Illescas ha decidido compartir los 30.000 euros del premio con tres de sus compañeros. Él ha entregado 15.000 euros a la Fundación Luzón, María José Campanario ha dado 7.500 a AFIBROM, Eva Soriano ha decidido darle sus 3.750 a la Fundación Niemann-Pick de España y José Yélamo le ha otorgado sus 3.750 a la UNRWA.

Clasificación de la final

1. Daniel Illescas - 30 puntos

2. Patricia Conde - 21 (5 del botón de la injusticia)

3. José Yélamo - 20

4. Jessica Goicoechea - 16

5. Willy Bárcenas - 14 (se le suman a Patricia Conde)

6. María José Campanario - 9 (se le suman a Daniel Illescas)

7. Eduardo Navarrete - 6 (se le suman a Jessica Goicoechea)

8. Eva Soriano - 3 (se le suman a José Yélamo)

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la final