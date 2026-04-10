Sabrina Carpenter regresa al Coachella como cabeza de cartel: ¿Olvia Rodrigo como invitada?

El Festival Coachella 2026 está a punto de comenzar, teniendo a artistas como Karol G, Justin Bieber y Sabrina Carpenter como cabezas de cartel de sus primeros tres días.

Concretamente, Sabrina Carpenter actuará este viernes 10 de abril a las 21:05, es decir, a las 06:00 en España y podrás verlo en directo.

Sin embargo, esta no es la única vez que la artista ha actuado en el festival, sino que ya dio un show en el pasado muy especial en el que cantó por primera vez una de sus canciones más icónicas.

Dos años después

La cantante ya actuó en Coachella en 2024, justo unos meses antes de lanzar su disco Short n' Sweet, y, mientras estaba en el escenario, lanzó una promesa que este año cumplirá.

Mientras cantaba su tema Nonsense, Sabrina Carpenter decidió cambiar la letra de la canción, haciendo una referencia a una de las escenas de su pareja Barry Keoghan en Saltburn.

Sin embargo, no fue el único guiño que hizo, sino que prometió que volvería al festival bajo una condición: "Hizo que sus rodillas se debilitaran tanto que tuvo que separar las mías / Está bebiendo el agua de mi baño como si fuera vino tinto / Coachella, nos vemos aquí cuando sea cabeza de cartel".

Su actuación supuso también un punto determinante en su carrera, pues supuso el momento de presentación de Espresso, uno de sus temas más aclamados.

Algo grande y diferente

Durante una entrevista para The Perfect Magazine, Sabrina Carpenter habló sobre lo que podía esperarse de su show: "Es el espectáculo más ambicioso que he hecho en mi vida. Probablemente, es el mayor tiempo que he tenido para realmente sentarme y hablar sobre un show mientras lo estoy construyendo".

"La mayoría del tiempo, te lanzan rápidamente a los ensayos físicos, pero esta vez empezamos este proceso hace unos siete meses. Así que ha sido un largo viaje. ¡Será muy especial!", comentó.

Además, en las redes algunos usuarios están compartiendo las filtraciones de un informante que ha dicho que la actuación de Sabrina Carpenter en Coachella nos mostrará un estilo que no hemos visto antes en sus shows.

El rumor sobre Olivia Rodrigo

A pesar de que no ha habido confirmación oficial, muchos fans han encontrado un guiño a Olivia Rodrigo en el último teaser de Sabrina Carpenter sobre Coachella.

En el vídeo, podemos ver un vídeo grabado con la técnica stop-motion en el que un coche avanza por carretera en mitad de la noche hasta llegar a un cartel que pone "Sabrinawood".

Concretamente, un plano del teaser recuerda bastante a un plano del videoclip de drivers license, al igual que el tipo de coche es el mismo que el del videoclip.

¿Compartirán escenario las dos cantantes para cantar un adelanto del próximo disco de Olvia Rodrigo?