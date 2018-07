Salma Hayek apuesta por la belleza posando con canas y sin una gota de maquillaje

Salma Hayek es una de las actrices más espectaculares de Hollywood. Más allá de su enorme talento, su característica belleza ha hecho que prestigiosos directores cuenten con ella una y otra vez.

Pero la belleza no solo está en estudiados estilismos, maquillajes y diseños de alta costura, y así lo ha querido demostrar la mexicana en su cuenta de Instagram.

La actriz ha compartido con sus seguidores un selfie recién despierta, sin una gota de maquillaje y donde pueden apreciarse algunas canas junto a su perro Ocho. Una imagen de lo más radiante que no ha tardado en acumular miles de 'me gusta' y de comentarios positivos de sus fans agradeciendo que se muestre de una forma tan natural.

"- @jannettebraudinmoje412: PRECIOSA...se ve mejor al natural que con maquillaje, esta mujer es hermosa", "@juancorreaanic: Con maquillaje o sin el , siempre será hermosa !!!!!!" o "@upstate_michael: You seriously don't need any makeup!! Absolutely naturally gorgeous!!" son algunos de estos halagos.