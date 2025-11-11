Sam Smith confiesa que se hizo una liposucción con 13 años tras sufrir bullying en el instituto

Sam Smith es un libro abierto. Prueba de ello es su música donde se abre a través de sus letras reflexivas. Es el caso de To be free, una balada que descubrimos el pasado mes de julio y con la que apela a su infancia. "Mi infancia transcurrió junto a un río pequeño en Cambridgeshire, en plena campiña inglesa. Más tarde viví junto al Támesis en Londres, y hoy mi hogar está cerca del río Hudson. Los ríos siempre han formado parte de mi vida, así que me pareció natural imaginar mi música y mi forma de expresarme como un río: siempre en movimiento, cambiante, pero profundamente conectado a lo que soy" expresó el artista, según recoge Billboard.

La superestrella ha revelado uno de los episodios más complejos de su infancia. Fue con 13 años cuando el artista se sometió a una liposucción. Durante su entrevista en el pódcast Podcrushed, dio más detalles más sobre esta etapa. El intérprete de I'm Not The Only One estudió su etapa de escuela secundaria en un instituto católico en Inglaterra. El artista ha revelado que se sentía incómodo por su peso. "Mi homosexualidad era algo que podía 'controlar', pero mi peso cuando era niño era lo más difícil para mí en la escuela" ,ha señalado. "Y, probablemente, era lo que más me molestaba" ha añadido.

Según ha detallado el cantante, había multitud de razones por las que tomó la decisión, pero principalmente era porque se burlaban mucho de él. "No podía ir a nadar en la escuela y no podía cambiarme en el vestuario, era un infierno. Así que me hice una liposucción cuando tenía 13 años" ha detallado.

"(Mis padres) me apoyaron mucho en todo porque vieron lo mucho que me estaba afectando", ha especificado. "Sinceramente, era una lucha constante con la comida y esas cosas, y la liposucción funcionó, pero también fue una pesadilla porque me pusieron un vendaje" ha apuntado. Un vendaje que en principio iba a llevar un mes, aunque le preocupaba, ya que de cara al instituto llamaría la atención y le dejarían colarse en la cola del comedor. Finalmente, llevó el vendaje durante un año.

No obstante, en 2023, el cantante, quien se identifica con el género no binario, dijo The Sunday Times sentirse liberado y bien con su propio cuerpo. Según recoge People, admitió que fue un largo camino antes de sentirse cómodo para posar sin camiseta en la portada de Gloria. Ese punto de inflexión y aceptación se produjo en 2018 después de su gira Thrill of It All en 2018. "Valió la pena porque ahora tengo todo lo contrario a la dismorfia corporal. Me veo fabulosa. Por fin me estoy bronceando. Tengo quemaduras en lugares donde nunca antes las había tenido" ha afirmado.