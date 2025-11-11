Qué dice la letra de 'Marioneta', la primera canción de Andy tras el final de Andy y Lucas
Dicen que Marioneta, la primera canción de Andy Morales tras el polémico final de Andy y Lucas, es un shakirazo cargado de dardos contra Lucas y él no termina de negarlo. El cantante gaditano su andadura musical en solitario con una canción en la que no da puntada sin hilo y con una letra llena de dardos en la que refleja lo que sintió "en ese momento con esa persona".
La hora de Andy ha llegado. El cantante gaditano, excomponente de Andy y Lucas, inicia su carrera en solitario tras la polémica separación del dúo y lo hace con Marioneta, su primera canción en la que describe el final de una relación.
El intérprete asegura que se trata de una relación de amor —no profesional— pero la letra coincide demasiado con lo que le ocurrió con Lucas, su excompañero y quien acaparó todo el protagonismo en el dúo tomando las riendas del proyecto.
"Me dejé tratar como una marioneta | Y sentirme a tu antojo | Pero mi alma ahora grita | Y voy a cambiarlo todo", canta Andy, que reconoció durante la presentación de la canción en El Hormiguero que aceptó ese papel secundario y que llegó a no tener nada que decir en el estudio de grabación, se limitaba a hacer su voz. Andy no podía proponer coros ni voces porque Lucas no le dejaba.
Este protagonismo del que fue su compañero se vio sobre el escenario en el último concierto de Andy y Lucas, celebrado el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid y que estuvo marcado por la tensión. Fue el final de una relación, de la que Andy ya no quiere saber nada.
"Olvídate de mi persona | Porque para ti no existo | Eres tan poca cosa para mí | Tú quédate con tu egoísmo", añade en el estribillo de la canción llena dardos hacia esa persona que lo ninguneó y que le hizo sentir como una Marioneta. Es el momento de Andy y lo quiere dejar claro: "Ahora tengo mil motivos | Para tomar la palabra | Para todo el mundo fue creíble nuestra historia | Pero mi mente no perdona | Y no se borra de mi memoria".
Marioneta, el primer single en solitario de Andy, formará parte del disco que espera lanzar en 2026.
La letra de 'Marioneta' de Andy
Al fin llegó el momento
Que tanto esperaba
Para estar contigo a solas
Y mirarnos a la cara
Quiero dar un paso al frente
Porque ya nada me calla
El silencio cumplió su tiempo
Y ahora no me faltan ganas
Te doy las gracias por todo este tiempo
Y por abrirme los ojos
Me dejé tratar como una marioneta
Y sentirme a tu antojo
Pero mi alma ahora grita
Y voy a cambiarlo todo
----
Estribillo
Quién eres tú para jugar con mis sueños
Quién eres tú
Para hablar de sentimientos
Si tú no quieres a nadie
Tanto solo a tu egoísmo
Olvídate de mi persona
Porque para ti no existo
Eres tan poca cosa para mí
Tú quédate con tu egoísmo
------
Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas
Tú ya lo sabes de sobra
Tengo un as debajo de la manga
Por si tú me fallas
Por si tú me faltas
Ahora tengo mil motivos
Para tomar la palabra
Para todo el mundo fue creíble nuestra historia
Pero mi mente no perdona
Y no se borra de mi memoria
Tantos desprecios por tu parte
Que no merece mi persona …