Qué dice la letra de 'Marioneta', la primera canción de Andy tras el final de Andy y Lucas

Andy Morales, en un 'frame' del vídeo de su 'single', 'Marioneta' | Youtube: Andy Morales

La hora de Andy ha llegado. El cantante gaditano, excomponente de Andy y Lucas, inicia su carrera en solitario tras la polémica separación del dúo y lo hace con Marioneta, su primera canción en la que describe el final de una relación.

El intérprete asegura que se trata de una relación de amor —no profesional— pero la letra coincide demasiado con lo que le ocurrió con Lucas, su excompañero y quien acaparó todo el protagonismo en el dúo tomando las riendas del proyecto.

"Me dejé tratar como una marioneta | Y sentirme a tu antojo | Pero mi alma ahora grita | Y voy a cambiarlo todo", canta Andy, que reconoció durante la presentación de la canción en El Hormiguero que aceptó ese papel secundario y que llegó a no tener nada que decir en el estudio de grabación, se limitaba a hacer su voz. Andy no podía proponer coros ni voces porque Lucas no le dejaba.

Este protagonismo del que fue su compañero se vio sobre el escenario en el último concierto de Andy y Lucas, celebrado el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid y que estuvo marcado por la tensión. Fue el final de una relación, de la que Andy ya no quiere saber nada.

"Olvídate de mi persona | Porque para ti no existo | Eres tan poca cosa para mí | Tú quédate con tu egoísmo", añade en el estribillo de la canción llena dardos hacia esa persona que lo ninguneó y que le hizo sentir como una Marioneta. Es el momento de Andy y lo quiere dejar claro: "Ahora tengo mil motivos | Para tomar la palabra | Para todo el mundo fue creíble nuestra historia | Pero mi mente no perdona | Y no se borra de mi memoria".

Marioneta, el primer single en solitario de Andy, formará parte del disco que espera lanzar en 2026.

La letra de 'Marioneta' de Andy

Al fin llegó el momento

Que tanto esperaba

Para estar contigo a solas

Y mirarnos a la cara

Quiero dar un paso al frente

Porque ya nada me calla

El silencio cumplió su tiempo

Y ahora no me faltan ganas

Te doy las gracias por todo este tiempo

Y por abrirme los ojos

Me dejé tratar como una marioneta

Y sentirme a tu antojo

Pero mi alma ahora grita

Y voy a cambiarlo todo

----

Estribillo

Quién eres tú para jugar con mis sueños

Quién eres tú

Para hablar de sentimientos

Si tú no quieres a nadie

Tanto solo a tu egoísmo

Olvídate de mi persona

Porque para ti no existo

Eres tan poca cosa para mí

Tú quédate con tu egoísmo

------

Al fin llegó la hora de enseñarte mis cartas

Tú ya lo sabes de sobra

Tengo un as debajo de la manga

Por si tú me fallas

Por si tú me faltas

Ahora tengo mil motivos

Para tomar la palabra

Para todo el mundo fue creíble nuestra historia

Pero mi mente no perdona

Y no se borra de mi memoria

Tantos desprecios por tu parte

Que no merece mi persona …