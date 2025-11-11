Los Javis ponen fin a su relación tras 13 años en pareja

Javier Ambrossi y Javier Calvo han roto su relación. Según detallan fuentes cercanas a ambos cineastas a El País, aunque la expareja ya no están juntos a nivel sentimental, sí que continuarán con los compromisos profesionales que poseen en conjunto.

Los directores de obras como La Llamada o Paquita Salas siguen inmersos en la películaLa bola negra y, según especifica dicho medio, "están trabajando juntos mejor que nunca" y que este film "es el "proyecto más bonito de su vida".

Según ha detallado Hola!, la pareja rompió hace unos meses. Síntoma de aquello fue cuando ambos acudieron a la última edición delPrimavera Sound y se alojaron en distintas habitaciones en Barcelona. No obstante, ambos mantienen la cordialidad y continúan viviendo juntos en el chalet que se compraron hace menos de dos años a las afueras de Madrid.

Los Javis: del amor a su éxito como cineastas

La pareja se conoció cuando Calvo tenía 18 años y Abrossi 25 (ahora 34 y 41 años respectivamente). En aquellos años, Javier Calvo estaba inmerso enFísica o Química y fue a través de Facebook donde Ambrossi le escribió por primera vez. "Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí 'me gusta mucho tu trabajo y tal'. Bueno, estaba ligando, básicamente" contó el cineasta madrileño en un encuentro con Manuel Jabois organizado por El País. Su amor surgió cuando se dieron su segundo beso en la Gran Vía de Madrid, según contó Calvo en Instagram.

Su conexión también se trasladó al ámbito profesional. Los Javis debutaron como pareja artística con su primer corto En la misma cama. Después conquistarían Netflix con Paquita Salas además de otras obras como La Llamada, La Mesías y series como Veneno, Mariliendre y Superestar.

De cara al 2026 se esperaLa Bola Negra. Un film protagonizado por Guitarricadelafuente, Penélope Cruz y Miguel Bernardeau. Este film plasma las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas, donde se entrelazan la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia.

En televisión, Javier Ambrossi y Javier Calvo triunfaron en los primeros años deMask Singer formando parte del jurado. Una trayectoria televisiva que sigue al alza enDrag Race España.