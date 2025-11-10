Lady Gaga se muestra eufórica sobre el escenario tras ser nominada en los Premios Grammy 2026

No nos cabe duda de que Lady Gaga arrasa allá por donde pasa. La artista de Poker Face sigue inmersa en su gira TheMayhem Ball, con la que sigue conquistando recintos con su música. Un éxito que también se extrapola a la próxima edición de los premios Grammy. El pasado 7 de noviembre supimos de primera mano que la Mother Monster está nominada a estos galardones con siete menciones.

En este sentido, Lady Gaga ha celebrado su triunfo sobre el escenario. Durante su paso por el recinto Ziggo Dome de Ámsterdam, la cantante se ha mostrado eufórica mientras interpretaba Vanish Into You. En mitad de su actuación, la artista de Poker Face ha gritado: "Vamos a los Grammy". Una reacción que ha sido compartida por el público con el mismo entusiasmo.

Las nominaciones de Lady Gaga a los Grammy

Lady Gaga regresa a los Premios Grammy por todo lo alto, consagrándose con una infinidad de menciones. Le supera el rapero estadounidense Kendrick Lamar con nueve nominaciones. La intérprete de Marry The Night se postula a los Grammy :

Mejor álbum pop tradicional vocal con Harlequin

Mejor grabación dance pop con Abracadabra

Mejor álbum pop vocal con Mayhem

Mejor interpretación pop solo con Disease

Mejor canción del año con Abracadabra

Mejor álbum del año con Mayhem

Mejor grabación del año con Abracadabra

Cabe señalar que Lady Gaga es una veterana en estos premios con 14 gramófonos a lo largo de su carrera.

De Bad Bunny a Sabrina Carpenter: los nominados a los Premios Grammy 2026

Al igual que Lady Gaga, el cantante y compositor Jack Antonoff iguala a la artista en número de nominaciones. Entre los grandes nombres de esta edición se encuentran Bad Bunny (con seis menciones), Sabrina Carpenter (6), Doechii(5) o Justin Bieber (4). Los Premios Grammy tendrán lugar el próximo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.