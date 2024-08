"Sangraba por la cabeza": los estremecedores detalles del accidente de Pax, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie se vieron envueltos hace un par de semanas en un duro episodio después de que su hijo Pax, adoptado en Vietnam en 2007, tuviera un grave accidente de tráfico al chocar su bicicleta eléctrica contra la parte trasera de un coche sin llevar el casco puesto.

Se empezó a quejar de fuertes dolores de cabeza y cadera, lo que supuso que los servicios de emergencia lo trasladaran a un hospital en Los Ángeles para descartar una posible hemorragia cerebral menor. El joven de 20 años sufrió un traumatismo craneal moderado y varias contusiones, por lo que actualmente continúa yendo a rehabilitación.

El accidente ha sido todo un misterio... hasta ahora. El medio Paris Match se ha puesto en contacto con dos testigos que socorrieron al chico en el cruce, que han explicado que se acercaron al escuchar "dos fuertes estruendos" y vieron a un joven sangrando en el suelo, aunque no lo reconocieron.

"Al acercarme, vi que se trataba de un joven tirado al lado de una gran bicicleta eléctrica. Tenía los ojos cerrados y sangraba por la cabeza. Aunque conocía a Pax Jolie-Pitt por haberlo visto en fotos en revistas, no lo reconocí en absoluto en ese momento", ha dicho una de ellos.

"Él me dijo 'ayúdame'. Le respondí: 'No te preocupes, los servicios de emergencia están en camino'. Mantenía los ojos cerrados pero estaba consciente ya que me hablaba", continúa su historia.

Pax y Angelina Jolie | Getty

El joven se enfrentó a un grave accidente que podría hasta haberle costado la vida: "Tenía una herida profunda en el ojo izquierdo y un hilo de sangre que le salía de la boca. Los paramédicos tardaron en llegar debido al tráfico en ese cruce, y cuando lo hicieron, aseguraron el cuello de Pax y comenzaron a tratar sus múltiples heridas".

Angelina Jolie planea denunciar a la conductora

Lo más asombroso fue que la conductora del vehículo, una mujer de 60 años, no fue a socorrer a Pax: "Su vehículo era el involucrado en el accidente, pero en lugar de ocuparse del chico, estaba filmando la escena, probablemente para poder cubrirse ante su seguro".

Se trata del motivo por el que Angelina Jolie está preparando una demanda contra ella.

Del mismo modo, la actriz también quiere denunciar a la ciudad de Los Ángeles por falta de señalización en esa zona: "Es un barrio muy concurrido. Esta avenida da acceso al Griffith Park, donde la gente pasea a sus perros y a sus hijos en cochecitos, hay una escuela de niñas cerca… hace años que los vecinos se quejan".