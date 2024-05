Sebastián Yatra se quita la camiseta y muestra su increíble cambio de imagen

Sebastián Yatraestá de estreno. El cantante colombiano despide mayo con nueva imagen y presume de ella en sus redes sociales.

Tras someterse al conocido reto Men's Health, el intérprete de Tacones rojosluce ahora marcados pectorales y se muestra orgulloso de su cambio. "Creo que así nunca me había visto. Había estado muy en forma cuando hice una serie para Netflix y en otros momentos de mucha intensidad, pero siempre como más flaquito. Es la primera vez que he podido agarrar más músculo. Y espero seguir así, porque esto es el principio de un cambio en mi estilo de vida", cuenta en la revista sobre el resultado de tres meses de ejercicio y dieta.

"Si alguien me dijese: '¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?', no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien", añade el cantante, que muestra en su perfil de Instagram cómo era antes (imagen de arriba a la izquierda) de someterse a este exhaustivo entrenamiento.

No fue un trabajo fácil

Tres meses de ejercicio y dieta no parecen muchos, pero Sebastián Yatra reconoce que no estuvo centrado todo ese tiempo. Tuvo un bache importante cuando se fue a Islandia con Aitanaa grabar el videoclip de Akureyri.

"Desafiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco… Estuve en Islandia grabando el vídeo de Akureyri, y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m...", confiesa en la publicación.

Y fue en ese momento en el que decidió retomar el camino. "Pensé: '¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada...'. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo".

El resultado salta a la vista y ahora Yatra tiene otro reto a la vista: conservar estos resultados para poder presumir este verano de pectorales y abdominales.