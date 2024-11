Sebastián Yatra supera uno de sus mayores retos fuera del escenario: así se ha lucido en la Maratón de Nueva York

No nos cabe duda de que Sebastián Yatra está viviendo una de sus etapas más ilusionantes al otro lado del charco. El próximo 25 de noviembre, el artista colombiano dará vida a Billy Flynn en el musical Chicago. Un nuevo reto profesional con el que hemos visto al intérprete de Tacones Rojos volcado en redes perfeccionando sus técnicas de canto.

No obstante, no todos sus objetivos están enmarcados en el ámbito profesional, también en el personal. Precisamente, el artista de VAGABUNDO no ha dudado en hacerse eco de su participación en la Maratón de Nueva York. Mordiendo su medalla y la mejor de las sonrisas, el artista se hacía eco de su último logro deportivo. El colombiano presumía de su marca en redes: 43 kilómetros en 3 horas y 48 minutos.

Asimismo, esta carrera ha contado con el objetivo de recaudar fondos para proyectos solidarios. En el caso del cantante, ha querido apoyar con este gesto a la organización Keep Child Alive.

Sebastián Yatra ha expresado todos sus agradecimientos a través de sus redes: “¡Lo hicimos! ¡Qué locura haber terminado este gran reto y en este tiempo que nunca me esperé… mi plan era terminarlo y ya como pudiera! ¡Gracias todos los me apoyaron por la calle de Nueva York y a los que vivieron este reto conmigo y a Keep A Child alive por darme una razón tan bonita por la cual correr! ¡Sé que muchos de ustedes donaron y es algo que agradezco en el fondo del corazón! (Les diría que es la primera de muchas, pero la verdad que no creo ja, ja, ja)”.

Sebastián Yatra, portada de Men’s Health

Este no es el primer reto deportivo al que se somete el artista. El pasado 21 de mayo, el intérprete de Los Domingos fue portada en Men's Heatlh. Tras tres meses y medio de entrenamiento, un plan de nutrición a medida y un sinfín de compromisos que le han llevado a recorrer medio mundo, el cantante consiguió lucir su espectacular físico en la famosa revista.

De esta forma, el cantante se unió al listado de famosos que han cumplido con el reto como Jorge Fernández, Jesús Vázquez, Fernando Lindez o Carlos Alcaraz, entre otros.

Sebastián Yatra, rumbo a Broadway

El próximo 25 de noviembre, Sebastián Yatra estará inmerso en su papel de Billy Flynn en el musical Chicago. La narrativa está enmarcada en los años 20, cuando Roxie Hart y Velma Kelly luchan por la fama y la libertad tras ser encarceladas por asesinato, tal y como cuenta El Español. Sebastián Yatra estará en Broadway hasta el 22 de diciembre.