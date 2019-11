Selena Gomez la lía al suponer que Bella Hadid borró una publicación por un comentario suyo

Selena Gomez parece que se precipitó al juzgar a Bella Hadid . La modelo y ex The Weeknd, borró una publicación de Instagram después de que la cantante hiciera un comentario sobre su aspecto. “Eso apesta” , dijo Selena, que ahora, ha tenido que retractarse: “No debí haber hablado sin conocer la verdad”.

Bella Hadid, de 22 años, publicó una fotografía en su Instagram de una sesión de fotos para Dior. Selena, que sigue a la joven modelo, no dudó en escribirle un comentario halagador: “Stunning 😍” (“Maravillosa”). Poco después, Bella eliminó el comentario de su perfil sin dar más explicaciones.

Entonces, una cuenta de fans de la cantante, de 27 años, hizo el resto. Interpretó que se trataba de un desprecio hacia Selena y publicó lo que, a su entender, había sucedido:

A lo que Selena contestó “Eso apesta”, junto a un emoji triste [“That sucks 😢”], sin contrastar con la modelo lo que ella misma ha calificado de un “malentendido”: “NO. No debí haber hablado sin conocer la verdad. Lo siento. Por favor, no hagáis daño. Es una persona maravillosa y todo fue un malentendido".

Pero el mal ya estaba hecho, y medios de comunicación por todo el mundo se han hecho eco de esta “pelea” entre “las ex” de The Weeknd.

La amistad entre Selena y Bella avanza poco a poco. La cantante volvió a seguir a la modelo en Instagram el 5 de noviembre, pero de momento no es mutuo. Bella dejó seguir a Selena después de que se confirmaran los rumores de que estaba saliendo con su ex, Abel Tesfaye -conocido por su nombre artístico The Weeknd-, en enero de 2017.

La relación apenas duró 10 meses, ya que Selena volvió con "su ex eterno", Justin Bieber a finales de 2017, al tiempo que Bella y The Weeknd también le dieron otra oportunidad a su amor, aunque volvieron a separarse en agosto de 2019. Ahora, Selena y Bella están solteras y sin acritudes.